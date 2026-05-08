도널드 트럼프 미국 대통령이 카타르에서 선물 받은 항공기를 미국 독립 250주년 기념일(7월 4일)에 맞춰 인도받기로 했다고 로이터통신이 6일(현지시간) 보도했다.
로이터는 소식통을 인용해 “미 공군이 카타르로부터 받은 보잉 747-8 항공기를 오는 7월 4일 전후로 에어포스원 기단 편입을 목표로 하고 있다”고 전했다. 소식통은 “항공기 인도 목표 시점을 트럼프 대통령의 80번째 생일인 6월 14일에 맞추려 노력하고 있다”고 말했다.
카타르 왕실은 지난해 6월 자국을 찾은 트럼프 대통령에게 4억 달러(약 5800억원) 상당의 항공기를 선물했다. 당시 민주당은 “현직 대통령이 외국 정부로부터 초고가 항공기를 제공받는 것은 이해충돌 소지가 있다”고 비판했지만 트럼프 대통령은 “거절하는 것은 어리석은 일”이라고 맞받았다. 트럼프 대통령이 선물 받은 항공기는 현재 텍사스주 방산업체 L3해리스테크놀로지에서 에어포스원 규격에 맞춘 개조 및 보안 점검, 도색 작업 등이 진행되고 있다.
백악관은 현재 에어포스원을 보잉 747-200B 기종 2대로 운영 중이다. 차세대 모델인 VC-25B 도입은 지연돼 트럼프 대통령 임기 중 사용이 사실상 불가능한 것으로 관측된다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
카타르가 선물한 ‘4억 달러 전용기’… 트럼프, 독립기념일 전 인도받기로
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사