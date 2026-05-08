김정관 “1호 대미투자 발표는 6월 이후”
“관세 15% 넘지 않게 노력”
미국을 방문한 김정관(사진) 산업통상부 장관이 한·미 무역 합의에 따른 한국의 첫 대미 투자 발표 시기를 다음 달 이후로 예상했다.
김 장관은 6일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 덜레스 국제공항에서 기자들과 만나 ‘1호 대미 투자’ 발표 시기에 대한 질문에 “구체적인 프로젝트의 경우 법(대미투자특별법)이 6월 이후 시행되기 때문에 그 이후 이야기할 수 있을 것”이라고 답했다. 대미투자특별법에 따라 3500억 달러(약 508조원) 규모의 대미 투자 이행을 주관하는 한미전략투자공사는 다음 달 설립 절차를 마무리하고 본격적으로 가동된다.
김 장관은 첫 번째 대미 투자 프로젝트로 루이지애나주 액화천연가스(LNG) 수출 터미널 건설 사업이 거론된 것과 관련해 “그것이 1호 프로젝트가 될 수 있다고 말할 수 있는 단계는 아니라고 생각한다”고 말했다. 또 일본보다 지연된 대미 투자 이행 시기에 대해 “실무진 간에 긴밀히 협의 중이어서 투자가 지연되고 있다고 생각하지는 않는다”면서도 “우리의 시작이 일본보다 늦은 점은 있다”고 했다.
미국 무역대표부(USTR)가 자국 무역법 301조를 근거로 한국·일본 등 교역국을 조사하는 것과 관련해 김 장관은 “(연방대법원에서 위법 판결을 받은 상호관세) 15%를 다시 복원하는 것으로 이해한다”며 “그 범위 내에 있도록 최대한 노력하겠다”고 밝혔다.
김 장관은 전날 캐나다 오타와를 방문해 잠수함 사업 수주를 논의한 뒤 이날 워싱턴DC에 도착했다. 이번 방미에서 하워드 러트닉 미국 상무장관을 만나 루이지애나 LNG 인프라 사업을 포함한 대미 투자 방향을 논의할 예정이다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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