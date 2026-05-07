¡°¿ì»óÈ£´Â ´ëÅë·ÉÀÌ ¡®³»º¸³½¡¯ »ç¶÷¡¦ ³­ µµ¹ÎÀÌ Å°¿î ÀÎ¹°¡±

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±èÁøÅÂ ±¹¹ÎÀÇÈû °¿øÁö»ç ÈÄº¸´Â ¡®´ëÅë·ÉÀÌ º¸³½ »ç¶÷¡¯ÀÌ¶ó´Â ±¸È£·Î µµÀüÀåÀ» ³»¹Î ¿ì»óÈ£ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸¸¦ ¡°´ëÅë·ÉÀÌ º¸³½ »ç¶÷ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ³»º¸³½ »ç¶÷¡±ÀÌ¶ó°í Ç¥ÇöÇß´Ù. ÀÌÀç¸íÁ¤ºÎ Ã¹ Á¤¹«¼ö¼®À» Áö³½ ¿ì ÈÄº¸´Â Á¤ºÎ¡¤¿©´ç ÁöÁöÀ²À» µî¿¡ ¾÷°í ÇöÀç ¿ìÀ§¸¦ º¸ÀÌÁö¸¸ ±è ÈÄº¸´Â ¡°ÁöÁöÀ² °ÝÂ÷°¡ Á¼ÇôÁö°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ½ÂºÎ°¡ µÚÁýÈú °ÍÀ¸·Î ÀÚ½ÅÇß´Ù. ±è ÈÄº¸¸¦ 6ÀÏ °¿øµµ ÃáÃµ ¼±°Å»ç¹«¼Ò¿¡¼ ¸¸³µ´Ù. ´ÙÀ½Àº ÀÏ¹®ÀÏ´ä.
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ÃáÃµ=¹ÚÁØ»ó ÃÖ¼öÁø ±âÀÚ junwith@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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