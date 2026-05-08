웸반야마 복수전, 미네소타에 38점차 승리
샌안토니오, PO 2라운드 1승 1패
미국프로농구(NBA)의 ‘신인류’ 빅터 웸반야마(샌안토니오 스퍼스)가 미네소타 팀버울브스를 상대로 완벽한 설욕전을 펼치며 플레이오프(PO) 2라운드 승부를 원점으로 돌렸다.
샌안토니오는 7일(한국시간) 텍사스주 프로스트 뱅크 센터에서 열린 2025- 2026 NBA 서부 콘퍼런스 PO 2라운드(7전 4승제) 2차전에서 미네소타를 133대 95로 완파했다. 지난 5일 1차전에서 102대 104로 석패했던 샌안토니오는 1승 1패로 미네소타와 시리즈 균형을 맞췄다. 미네소타는 구단 역대 PO 최다 38점 차 패배를 당하며 자존심을 구겼다.
샌안토니오를 이끄는 웸반야마는 2차전에 이를 악물고 나왔다. 그는 지난 1차전에서 역대 NBA 포스트시즌 단일 경기 최다 12블록슛에 11점 15리바운드를 곁들여 트리플더블을 하고도 팀 패배를 막지 못했다. 수비에 몰두한 탓에 공격에서 제대로 힘을 발휘하지 못했다.
웸반야마는 이날 19점 15리바운드로 더블더블을 달성했다. 1쿼터 덩크슛으로 첫 득점을 장식한 그는 경기 내내 공수 양면에서 위협적인 모습을 보였다. 웸반야마는 224㎝의 압도적 신장을 앞세워 미네소타의 돌파 공격을 번번이 저지했다. 3점포 2방을 꽂으며 외곽 공격에도 힘을 보탰다. 샌안토니오는 웸반야마를 포함한 7명의 선수가 두 자릿수 득점을 쌓아 손쉽게 승리를 낚았다.
미네소타는 에이스 앤서니 에드워즈가 12점에 그치면서 고배를 마셨다. 무릎 부상에서 복귀한 에드워즈는 1차전 승부처였던 4쿼터에만 11점을 몰아치며 해결사 역할을 했다. 2차전에선 부상 관리를 위해 출전 시간이 제한됐다.
동부 콘퍼런스에선 뉴욕 닉스가 필라델피아 세븐티식서스를 108대 102로 제압하고 시리즈 2연승을 달렸다. 양 팀은 25번의 역전, 14번의 동점을 주고받는 혈투를 벌였다. 뉴욕은 이날 26점을 올린 제일런 브런슨이 경기 종료 5분 전 연속 득점을 올리며 승기를 잡았다. 필라델피아는 타이리스 맥시(26점)와 폴 조지, 켈리 우브레(이상 19점)의 공격으로 맞섰지만 센터 조엘 엠비드의 부상 공백을 메우지 못했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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