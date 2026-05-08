한경협, 순직 소방관 유가족 지원단체에 성금 3억원 전달
한국경제인협회가 소방공무원들의 희생정신을 기리기 위해 소방 가족 단체에 성금 3억원을 기탁했다.
한경협은 2024년 경북 문경공장 화재로 순직한 문경소방서 고(故) 김수광 소방장과 고 박수훈 소방교의 유가족을 비롯한 8가구의 소방 가족을 서울 영등포구 FKI타워에 초청해 오찬 행사를 열었다고 7일 밝혔다. 류진 한경협 회장과 윤호중 행정안전부 장관, 김승룡 소방청장 등이 참석했다.
한경협은 순직 소방관 유가족 지원 단체 ‘소방가족 희망나눔’에 류 회장 개인기부 1억원을 포함한 총 3억원의 성금을 전달했다(사진). 성금은 순직 소방관 유자녀 장학금과 가족의 심리치료, 갑작스러운 사고로 생계가 어려워진 가구를 위한 긴급 재정지원 등에 사용된다. 류 회장은 “앞으로도 경제계가 늘 함께하며 제복 입은 영웅들이 제대로 존중받는 사회를 만드는 데 힘쓰겠다”고 말했다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
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