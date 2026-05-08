한국형 초음속 전투기 ‘KF-21 보라매’가 전력화 최종 관문인 전투용 적합 판정을 획득했다. KF-21은 1600여회 비행시험과 1만3000여개 시험 조건 검증을 거쳐 안정성과 무장 운용 능력을 인정받았다.
방위사업청은 7일 KF-21 개발사업이 전투용 적합 판정을 획득했다고 밝혔다. 2023년 5월 ‘잠정 전투용 적합 판정’을 받은 뒤 3년여간 진행된 후속 시험에서 초기형 양산 모델인 KF-21 블록-I의 모든 성능 평가가 완료된 것이다. 공군의 작전운용성능(ROC)을 충족하고 실제 전장 환경에서 임무 수행이 가능한 수준의 기술과 안정성을 확보했다는 의미다. 방사청은 “대한민국이 독자적인 전투기 개발 능력을 완전히 확보했음을 보여주는 상징적 성과”라고 평가했다.
KF-21 보라매 사업은 2001년 8월 김대중 대통령이 국산 첨단 전투기 개발 사업을 선언하며 시작됐다. 이후 개념연구와 타당성 검토 등을 거쳐 2015년 12월 체계개발 단계에 착수했다. 2021년 5월 최초 시험평가를 진행했고, 이후 5년간 지상·비행시험을 통해 비행 안전성 등을 검증했다.
지난 3월 출고된 KF-21 양산 1호기는 올해 하반기 공군에 인도된다. 이후 양산 물량은 순차적으로 실전 배치돼 공군의 노후 전투기 F-4와 F-5를 대체하게 된다. 방사청은 2028년까지 공대공 중심의 KF-21 초도 양산 물량 40대를 공군에 인도하고, 2032년까지 공대지·공대함 능력을 갖춘 후속 물량 80대를 추가 생산해 모두 120대를 전력화할 계획이다. 방사청과 공군은 양산 일정을 협의 중이다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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KF-21 전투기 ‘전투용 적합’ 판정… 최종 관문 통과
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