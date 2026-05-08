LG전자, 유럽서 검증된 친환경 ‘히트펌프’ 국내 출시
40~60% 에너지 비용 절감
LG전자가 가정용 히트펌프 시스템 보일러 신제품을 국내에 출시한다고 7일 밝혔다. 15년간 축적해 온 시스템 보일러 사업역량과 기술력을 바탕으로 국내 난방 전기화 시장을 선도하겠다는 구상이다.
신제품은 실외기와 주요 시스템 구성요소가 일체화된 구조로, 별도 냉매 배관 공사가 필요 없어 설치 편의성이 뛰어나다. 효율과 성능 면에서도 정부가 2035년까지 온실가스 감축을 위해 추진 중인 ‘히트펌프 350만대 보급 사업’ 기준을 충족한다. 투입되는 전력 대비 약 4~5배에 달하는 열에너지를 낼 수 있어 화석연료 기반 보일러와 비교해 약 40~60% 수준의 에너지 비용 절감 효과가 발생한다는 게 LG전자 설명이다.
히트펌프 보일러의 경우 초기 도입비용은 상대적으로 높지만, 운전 시간이 길어질수록 연간 에너지 비용 절감 효과가 누적돼 경제성이 뛰어나다는 평가를 받는다. 기존 냉난방기에서 주로 사용되는 ‘R410A’ 냉매보다 지구온난화지수(GWP)가 68% 낮은 R32 냉매를 적용해 환경 부담 역시 줄였다.
이재성 LG전자 ES사업본부장 사장은 “글로벌 시장에서 축적한 기술력과 사업 경험을 바탕으로 국내에서도 고객이 환경까지 생각하는 새로운 고효율 난방을 경험할 수 있도록 시장을 개척할 것”이라고 말했다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
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