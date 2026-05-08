BTS 보려고 5만명 운집했다… 멕시코 대통령궁 앞 ‘인산인해’

셰인바움 대통령과 40분간 환담

발코니 인사에 팬들 환호·눈물

“공동체 기여” 정부 기념패 받아

BTS 일곱 멤버가 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 함께 6일(현지시간) 멕시코시티 대통령궁 발코니에 서서 시민들에게 인사하고 있다. 아래 사진은 대통령궁 앞 소칼로 광장을 가득 메운 인파. BTS를 보기 위해 약 5만명이 광장에 운집했다고 빅히트 뮤직은 전했다. 로이터AFP연합뉴스

그룹 방탄소년단(BTS)이 멕시코시티 공연을 앞두고 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 만났다. BTS는 6일(현지시간) 오후 멕시코시티 대통령궁을 방문해 셰인바움 대통령과 40분간 환담한 뒤, 함께 발코니에 나와 소칼로 광장을 가득 메운 5만 인파를 향해 손을 흔들며 인사했다. 현지 공연을 앞두고 대통령실의 공식 초청으로 성사된 자리였다.



멤버들은 서툰 실력이지만 진심을 담은 스페인어로 소감을 전했다. RM은 영어로 “내일 재미있는 시간을 보내자”고 한 뒤 친근한 스페인어 반말로 “너희를 사랑해, 그리고 좋아해”라고 말해 함성을 끌어냈다. 감격한 일부 팬은 눈물을 흘리기도 했다. 멤버들도 이 장면을 휴대전화에 담으며 화답했다.



BTS 리더 RM이 6일(현지시간) 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 함께 대통령궁 발코니에 서서 광장의 시민들에게 인사하고 있다. 로이터연합뉴스

뷔는 “스페인어가 서툴지만 노력해보겠다”고 말한 뒤 “여기 에너지는 믿기지 않을 정도로 대단하다. 내년에 꼭 다시 오겠다”고 약속했다. 셰인바움 대통령이 뷔의 말에 화답하듯 “제가 이미 내년에도 꼭 다시 와야 한다고 말씀드렸다”고 하자 환호성이 쏟아졌다.



앞서 셰인바움 대통령은 이날 오전 정례 브리핑에서 BTS의 방문 계획을 직접 언급하며 “우정과 평화, 사랑의 메시지를 전하는 음악”이라고 평가했다. 자신의 소셜미디어에도 “멕시코 젊은이들 사이에서 가장 사랑받는 그룹 중 하나인 BTS를 진심으로 환영한다”며 “음악과 가치관은 멕시코와 한국을 하나로 묶어준다”고 썼다.



같은 날 멕시코 수도 멕시코시티의 소칼로 광장을 가득 메운 인파. 대통령궁을 찾은 BTS를 보기 위해 나온 사람들이다. AFP연합뉴스

BTS는 셰인바움 대통령과 만난 자리에서 멕시코 정부 기념패를 받았다고 소속사 빅히트 뮤직이 밝혔다. 기념패에는 BTS가 음악을 통해 멕시코 청년들에게 영감을 주고 존중·공감·다양성·평화의 문화를 바탕으로 한 공동체 형성에 기여했다는 내용이 담겼다.







이다연 기자 ida@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 산업2부 이다연 기자 ida@kmib.co.kr 661 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 그룹 방탄소년단(BTS)이 멕시코시티 공연을 앞두고 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 만났다. BTS는 6일(현지시간) 오후 멕시코시티 대통령궁을 방문해 셰인바움 대통령과 40분간 환담한 뒤, 함께 발코니에 나와 소칼로 광장을 가득 메운 5만 인파를 향해 손을 흔들며 인사했다. 현지 공연을 앞두고 대통령실의 공식 초청으로 성사된 자리였다.멤버들은 서툰 실력이지만 진심을 담은 스페인어로 소감을 전했다. RM은 영어로 “내일 재미있는 시간을 보내자”고 한 뒤 친근한 스페인어 반말로 “너희를 사랑해, 그리고 좋아해”라고 말해 함성을 끌어냈다. 감격한 일부 팬은 눈물을 흘리기도 했다. 멤버들도 이 장면을 휴대전화에 담으며 화답했다.뷔는 “스페인어가 서툴지만 노력해보겠다”고 말한 뒤 “여기 에너지는 믿기지 않을 정도로 대단하다. 내년에 꼭 다시 오겠다”고 약속했다. 셰인바움 대통령이 뷔의 말에 화답하듯 “제가 이미 내년에도 꼭 다시 와야 한다고 말씀드렸다”고 하자 환호성이 쏟아졌다.앞서 셰인바움 대통령은 이날 오전 정례 브리핑에서 BTS의 방문 계획을 직접 언급하며 “우정과 평화, 사랑의 메시지를 전하는 음악”이라고 평가했다. 자신의 소셜미디어에도 “멕시코 젊은이들 사이에서 가장 사랑받는 그룹 중 하나인 BTS를 진심으로 환영한다”며 “음악과 가치관은 멕시코와 한국을 하나로 묶어준다”고 썼다.BTS는 셰인바움 대통령과 만난 자리에서 멕시코 정부 기념패를 받았다고 소속사 빅히트 뮤직이 밝혔다. 기념패에는 BTS가 음악을 통해 멕시코 청년들에게 영감을 주고 존중·공감·다양성·평화의 문화를 바탕으로 한 공동체 형성에 기여했다는 내용이 담겼다.스포티파이에 따르면 멕시코는 전 세계 다섯 번째 K팝 소비 시장이며, BTS는 최다 스트리밍 아티스트다. BTS는 7, 9, 10일 사흘간 멕시코시티 에스타디오 GNP 세구로스에서 월드투어 공연을 펼친다. 모든 회차 티켓은 예매 시작과 동시에 매진됐다.이다연 기자 ida@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지