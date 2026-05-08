대구대, 전국 최초 ‘느린학습자’ 학위과정 도입
‘라이프디자인학과’ 20명 선발
반려동물·뷰티 실무역량 교육
대구대가 제도적 보호망의 사각지대에 놓인 ‘느린학습자’(경계선지능인) 청년의 사회적 자립을 돕기 위해 전국 최초로 맞춤형 고등교육 과정을 도입한다.
대구대는 2027학년도 교육편제 조정을 통해 느린학습자 전담 정규 학위과정인 ‘라이프디자인학과’를 신설하고 2026학년도 2학기 수시모집에서 신입생 20명을 선발한다고 7일 밝혔다.
‘느린학습자’로 불리는 경계선지능인은 지능지수(IQ) 71~84의 집단으로 전체 인구의 약 13%를 차지하는 것으로 추정된다. 지적장애 기준에 해당하지 않아 특수교육 및 관련 복지 혜택을 거의 받지 못하고 있다. 고등학교 졸업 이후 진학이나 취업을 할 만한 고등교육 기관이나 제도가 없어 사회적 고립이 심화하는 실정이다.
대구대는 이 같은 문제에 선제적으로 대응하고 소외된 이웃을 품는 대학의 건학이념인 ‘사랑·빛·자유’를 실천하고자 정규 학위과정을 마련했다고 설명했다.
신설되는 라이프디자인학과는 4가지 핵심 영역을 중심으로 맞춤형 교육과정을 운영한다. 사회 구성원으로서의 독립을 돕는 ‘라이프케어 및 사회정서 역량’ 교육과 감정 조절, 대인관계 훈련 등을 다뤄 직장과 일상에서의 적응력을 높인다는 방침이다. 또 ‘기초학력 및 디지털 리터러시’ 과정을 더해 실무 기초 역량을 탄탄하게 다질 계획이다. 이를 바탕으로 현장 수요가 높은 ‘반려동물’ ‘뷰티’ 분야 직무 역량을 키운다.
학과 신설을 주도한 박정식 특수교육과 교수는 “라이프디자인학과 출범은 대구대의 건학 이념을 구체화한 가장 적극적인 행보이자 세계적으로도 선도적인 혁신 교육 모델이 될 것”이라고 말했다.
경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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