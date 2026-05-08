교사 사진 빼돌려 딥페이크 만든 30대 덜미
PC 관리업체 직원, 4년간 범행
부산 19개 학교서 194명 유출
부산 지역 전산장비 관리업체 직원이 교직원 수백 명의 개인 사진과 영상을 빼돌려 딥페이크 제작 등 성범죄에 활용한 것으로 조사됐다.
부산경찰청 사이버수사과는 19개 학교 교직원 194명의 계정에 침입해 사진과 영상 파일을 빼돌린 혐의로 30대 남성 A씨를 구속 상태로 검찰에 넘겼다고 7일 밝혔다. A씨는 부산 지역 학교 전산장비 유지보수 위탁업체 직원으로 근무하며 2021년 7월부터 올해 9월까지 학교를 드나들었다. 그는 PC 점검을 의뢰한 교직원이 자리를 비운 틈을 노려 로그인 상태로 남아 있던 구글 포토와 네이버 마이박스 등 클라우드 계정에 접속한 뒤 사진과 영상 파일을 USB에 저장하는 방식으로 유출한 것으로 조사됐다.
A씨가 빼돌린 파일은 22만여건에 달했다. 이 가운데 일부를 이용해 성적 허위 영상물 20개를 제작한 것으로 조사됐다. 교직원을 상대로 치마 속 등을 촬영하는 불법 촬영도 45차례 저지른 것으로 파악됐다. 음란 사이트를 통해 아동·청소년 성 착취물 등 533개를 내려받아 소지한 혐의도 파악됐다.
경찰은 A씨의 집과 사무실에서 휴대전화와 USB, 외장하드, PC 등을 압수해 분석했다. 정보통신망법과 성폭력처벌법, 청소년성보호법 위반 혐의를 적용해 사건을 검찰에 넘겼다.
경찰은 부산시교육청에 정보보호 강화 방안을 권고했다. PC 및 화면보호기 비밀번호 설정, 교무실 등 업무 공간 CCTV 설치 등을 제시했다. 부산경찰청 관계자는 “학교와 유치원 등에서 전산 유지보수를 외부에 맡기는 경우가 많다”며 “작업 과정에서 계정이 노출되지 않도록 각별한 주의가 필요하다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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