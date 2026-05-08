가전판매 넘어 라이프 컨설팅… 전국팔도 고객 매료시킨 꿀팁

전남 나주에 사는 한 30대 예비부부는 배낭 하나를 메고 상경했다. 이들의 목적지는 남산 타워도, 한강도 아닌 강남구 청담동의 한 가전 매장. LG전자 플래그십 매장 ‘D5’에 상주하는 전국 상위 1%의 가전 판매 베테랑, ‘판매명장’들을 만나기 위해서였다. 이름 석 자만 믿고 서울까지 4시간을 달려온 부부는 상담을 마친 뒤 고개를 끄덕였다. “네, 그렇게 하시죠.”
판매명장은 LG전자 베스트샵 매니저 중 상위 약 1~4%에게만 주어지는 타이틀이다. 가전 종류별 판매 실적은 물론 고객 만족도, 동료 추천 등 다각도 평가를 거쳐 매년 선발한다. D5에는 5명의 판매명장이 모여 있다. 이들은 단순히 가전제품을 많이 파는 것을 넘어 고객의 생활 패턴을 분석해 제품 배치를 설계하는 ‘라이프스타일 컨설팅’ 전문가다. D5가 지난해 전국 베스트샵 매출 1위를 기록한 데도 이들의 역할이 컸다. 최근 D5에서 판매명장들을 직접 만났다.
“포장 없이 솔직하게”
경력 7년차 복기철 판매명장은 자신을 “포장해서 말하지 않는 사람”이라고 소개했다. ‘명장’이라고 적힌 은빛 명찰을 찬 프로 세일즈맨의 자기소개치고는 특이하다는 생각이 들었지만, 이내 납득이 됐다. 그는 “이번 주에 하는 할인 행사가 다음 주까지도 이어지는 경우가 있다. 고객에게 ‘이번 주까지만 한다’고 말할 수 있지만, 저는 그냥 솔직하게 ‘다음 주에도 행사를 하니 고민해보고 다음 주에 오시라’고 말한다”고 설명했다. 가식 없는 화법이 오히려 신뢰를 쌓았다. 입사 이듬해 곧바로 판매명장 자리에 오른 그의 메신저 친구 목록에는 3000명이 넘는 고객이 있다.
10년 경력의 장세웅 판매명장은 “고객이 제품을 구매한 이후부터가 진정한 고객 관리의 시작”이라고 강조했다. 구매자 한 명 한 명에게 배송 일정과 파손 여부, 가전 사용법 등 꼼꼼한 사후 안내를 이어온 정성이 고객 신뢰로 이어졌다는 것이다.
가전 매장도 사전 예약이 대세
D5에 찾아오는 고객의 연령대도 달라졌다. 지난해 8월 매장이 리뉴얼되기 전, 이곳은 LG전자 베스트샵 강남 본점이었다. 매장 단골은 강남에 거주하는 중장년층. 복 판매명장은 “지점장이나 매니저들과 이미 안면이 있는 주민들이 전화로 제품을 주문하거나 매장 앞을 지나다 방문하는 ‘워크인’ 방식이 많았다”고 설명했다. 요즘은 결혼을 앞둔 20·30세대가 새로운 주축으로 떠올랐다. 강원도부터 경남 거제도, 제주도까지 전국팔도에서 발길이 이어진다.
이들의 가전 구매 방식은 기성세대와 판이하다. 합리적인 가격, 양질의 서비스 등 온라인 후기가 좋은 매장들을 사전에 모니터링하고 어느 지점에서, 누구에게 상담을 받을지까지 미리 결정하는 식이다. 이후 1대1 상담 예약을 잡는다. ‘손품’을 팔아 ‘발품’을 아끼는 셈이다. 미용실, 맛집 등 예약 플랫폼에 익숙한 20·30세대의 소비 문화가 가전 쇼핑에서도 이어지는 양상이다. 시간을 효율적으로 사용하려는 ‘시테크’(시간+재테크) 영향과도 맞물려 단순 구경이 아닌 전문가의 ‘준비된 서비스’를 제공받으려는 수요가 크다.
통계도 이를 뒷받침한다. 올해 1분기 LG전자 베스트샵 전체 방문 상담 예약 건수는 전년 동기 대비 196% 급증했다. D5만 놓고 보면 지난 3월 한 달간 온라인 예약이 전년 동월 대비 172% 늘었다. 장 판매명장은 “방문객 10명 중 6명은 온라인 예약 후 상담을 받으러 오는 손님들”이라고 전했다.
라이프스타일 컨설턴트로
고객 니즈가 다양해지면서 상담사의 역할도 진화했다. 복 판매명장은 “과거에는 혼수 가전으로 냉장고, 세탁기 같은 핵심 가전에만 수요가 집중됐다면 최근에는 스타일러, 공기청정기, 스탠바이미 등 고객 취향과 환경에 맞게 범위가 넓어지고 있다”며 “현장 전문가의 역할이 라이프스타일 컨설팅으로 변화하고 있다”고 설명했다.
출근은 오전 10시, 퇴근은 오후 8시30분이다. 오전 조회와 교육을 마친 뒤 보통 4~5팀의 예약을 소화한다. 팀당 상담 시간은 2시간 내외다. 상담 첫 단계는 ‘고객 주거 환경 분석’이다. 복 판매명장은 “고객이 방문하기 전에 아파트 구조와 평면도를 미리 파악한다”며 “특히 세탁실이 중요하다. 단차, 수도 위치, 문 폭 등에 따라 제품 선택과 설치 가능 여부가 가장 크게 좌우되는 품목이기 때문에 설치 과정에서 발생할 수 있는 시행착오를 방지해 최적의 제품 조합을 설계한다”고 말했다.
인공지능(AI) 기술도 상담에 녹아들었다. AI 챗봇으로 고객 취향과 생활 패턴을 진단하고, 가전 색깔·재질·크기를 반영하는 이미지 도구로 실제 집 안에 가전을 배치했을 때의 모습을 구현해준다. 가전제품에 탑재되는 AI 기능도 꾸준히 공부해야 한다. 장 판매명장은 “과거엔 제품 각각의 스펙과 물리적 성능 설명이 핵심이었다면 지금은 고객이 일상에서 AI 기능을 어떻게 활용할 수 있는지 사례를 들어 ‘번역’해주는 게 중요하다”며 “제품 간 연동까지 고려해 고객별 맞춤형 스마트홈 생태계를 제안한다”고 전했다.
“아반떼 가격으로 제네시스를”
“저희는 회사의 모든 판촉 혜택을 꿰고 있어요. 스타일러만 해도 온라인에선 세부 스펙이 고정된 채 판매되지만 매장에서는 세 벌용, 다섯 벌용, 스팀 가능 여부, 패널 재질과 색상까지 원하는 대로 선택할 수 있죠. 온라인과 동일한 ‘아반떼’ 가격으로 매장에서는 ‘제네시스’를 살 수 있습니다.”
온라인 최저가 검색이 일상이 된 시대, 굳이 오프라인 매장을 찾아야 할 이유가 있냐는 질문에 복 판매명장은 거침없이 답변했다. 오프라인 매장이 ‘사양 산업’이라고들 하지만 내 집 구조에 맞는 맞춤 설계와 합리적인 가격, 사후 관리(AS)까지 온라인에서 얻기 어려운 서비스가 매장에는 있다는 것이다.
그는 “D5 같은 체험형 플래그십 매장을 중심으로 온·오프라인 쇼핑이 상호보완하는 형태로 가전 시장이 진화할 것”이라고 내다봤다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
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