이대우 피아노 독주회, 소프라노 이지혜&피아노 김관섭 ‘듀오 가곡의 밤’
[And 방송·문화]
피아니스트 이대우의 독주회(포스터)가 오는 21일 서울 영등포구 영산아트홀에서 열린다. 이대우는 한양대를 거쳐 독일에서 카를스루에 국립 음대 석사와 마인츠 국립 음대 최고연주자과정을 졸업했다. 이탈리아의 시타 디 바를레타 국제 콩쿠르 1위 및 현대음악상과 에루테르페 국제 콩쿠르 1위, 독일 라인-마인 국제 콩쿠르 1위에 오르며 기량을 인정받았다. 카를스루에에서 작곡가 막스 레거의 곡을 연주하는 프로젝트에 참여하는 등 독일을 중심으로 활동하다 귀국했다. 현재 후학을 양성하는 한편 전문 연주자로서 활발하게 무대에 서고 있다. 이번 독주회에서는 베토벤의 피아노 소나타 3번, 슈베르트의 ‘세레나데’와 ‘물레 감는 그레첸’(리스트 편곡), 프로코피예프 소나타 7번 등을 연주한다. 문의 영산아트홀(02-6181-5263)
소프라노 이지혜와 피아니스트 심관섭이 오는 22일 영산아트홀에서 ‘듀오 가곡의 밤’(포스터)을 연다. 이지혜는 한국예술종합학교를 거쳐 독일 함부르크 국립 음대 석사와 최고연주자과정을 졸업했다. 유학 시절 독일 엘리제 마이어 콩쿠르와 마리팀 국제 콩쿠르에서 우승했다. 심관섭은 연세대를 거쳐 미국 맨해튼 음대 석사와 보스턴 음대 박사를 졸업했다. 아메리칸 프로티지 국제 콩쿠르 피아노 부문 1위에 올랐다. 두 연주자는 귀국 이후 후학을 양성하는 한편 무대에서 활발하게 활동하고 있다. ‘꽃 그리고 밤’이란 부제를 단 이번 콘서트에서는 리하르트 슈트라우스의 ‘마지막 잎새에 의한 8개의 가곡’과 요제프 마르크스의 ‘그래도 아직은 밤’ 등을 들려준다. 문의 영음예술기획(02-581-5404)
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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