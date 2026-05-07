종전 최종 합의 회의론 여전… “오락가락 트럼프, 전략 한계”
이란 “MOU 보도, 분위기 띄우는것”
美, 이란 지도부 분열로 난항 전망
전쟁 종료 아닌 ‘동결된 분쟁’ 우려
미국과 이란이 종전을 위한 합의문 마련에 다가갔지만 최종 합의에 이르려면 여러 난관을 거칠 것으로 전망된다. 백악관과 이란 지도부 내부에서 합의문을 놓고 회의적인 시각이 적지 않기 때문이다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 대(對)이란 전략이 이미 구조적 한계를 드러냈다는 지적도 나온다.
이란 준관영 ISNA통신은 6일(현지시간) “미국 매체 악시오스가 양국에서 검토되는 합의안의 일부 내용을 보도했는데, 비현실적인 제안들이 포함돼 있어 우리 당국이 강하게 거부한 바 있다”며 “악시오스 보도 내용 일부는 언론의 추측과 분위기 조성을 위한 것”이라고 전했다. 이어 “이란 협상단이 논의 중인 것은 전쟁 종식 문제”라며 “핵 문제는 지금 단계의 협상에서 논의 대상이 아니라는 믿을 만한 정보를 입수했다”고 덧붙였다.
악시오스도 이날 미국과 이란이 종전을 위한 1장짜리 양해각서(MOU) 체결 마련에 근접했다고 보도하면서 “백악관 내부에서도 회의적인 시각이 적지 않다”고 전했다. 이란 지도부 내부가 강경파와 협상파로 분열돼 있는 만큼 종전 협상은 물론, MOU 체결마저 쉽지 않다는 것이다.
협상파인 아바스 아라그치 이란 외무장관은 중국까지 찾아가며 외교적 해법을 모색하고 있다. 중국 관영 신화통신에 따르면 아라그치 장관은 이날 베이징에서 왕이 외교부장과 만나 “정치적 위기를 군사적 수단으로 해결할 수 없다는 것이 사실로 입증됐다”며 “평화 협상을 통해 지속적으로 공감대를 형성하고 전면적·영구적인 해결 방안을 모색할 것”이라고 밝혔다. 이에 왕 부장은 “중국은 외교적 경로를 통한 정치적 해결을 모색하려는 이란의 의지를 높이 평가한다”고 화답했다.
군사적 압박과 단기 협상 시도를 거듭해 온 트럼프식 대이란 전략이 유지되는 한 MOU 체결 이후의 협상도 쉽지 않을 것으로 예상된다. 뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 행정부가 지난 2월 28일 공습 단행과 민중 봉기에 의한 정권 교체 구상, 호르무즈 해협 역(逆)봉쇄 조치, 프로젝트 프리덤으로 이어진 대이란 전략에 대해 “트럼프 대통령은 승리를 거둘 수 있는 만능 해결책을 찾고 있지만, 전문가들은 이를 통해 항복을 받아낼 수 있다는 확신이 구조적으로 잘못됐다고 보고 있다”고 전했다.
미국 싱크탱크 국제위기그룹의 이란 전문가 알리 바에즈 선임연구원은 NYT에 “트럼프는 (이란에 대한) 압박이 의도한 결과로 이어지지 않을 때마다 마치 마법처럼 승리를 불러올 새로운 수단을 모색해 왔다”며 “상대방도 체면을 살릴 수 있는 출구와 상호 이익이 되는 제안을 내놓지 않는 한 합의를 끌어낼 수 없다는 점을 이해하지 못하고 있다”고 지적했다. 로이터통신은 “일부 전문가들은 전쟁이 영구적으로 해결되지 않은 채 ‘동결된 분쟁’ 상태로 굳어질 수 있다고 보고 있다”며 “미국은 이미 전략적 대가를 치르고 있다”고 짚었다.
이란의 핵무기 개발 능력이 개전 이후에도 크게 약화되지 않았다는 미국 정보당국의 평가도 나왔다. 로이터에 따르면 미국 정보당국은 지난해 6월 이란 핵시설에 벙커버스터를 투하하기 전까지 이란의 우라늄 무기화에 걸리는 기간을 3~6개월로 추정했으며, 현재도 유사한 수준의 능력을 유지하고 있는 것으로 보고 있다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
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