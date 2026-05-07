삼성전자, 중국서 가전·TV사업 철수… “선택과 집중”

중국 저가 공세에 체질 개선 본격화

미래 핵심 기술에 전사적 역량 집중

삼성전자 제공

삼성전자가 중국에서 생활가전과 TV 판매 사업을 철수한다. 중국 현지 업체의 저가 공세에 출혈 경쟁이 커지자 관련 사업을 과감히 정리하고 미래 핵심 기술에 더 큰 힘을 쏟겠다는 전략으로 풀이된다.



6일 업계에 따르면 삼성전자는 이날 중국 현지 임직원을 대상으로 설명회를 열고 가전 및 TV 사업 철수를 공식화했다. 현지 유통 채널과 협력사에도 판매 중단을 통보했다.



삼성전자의 ‘선택과 집중’은 사업 체질 개선을 위한 구조 재편의 일환으로 보인다. 점유율이 낮은 사업에서는 빠르게 발을 빼고 부가가치가 높은 미래 기술에 전사적 역량을 집중하겠다는 것이다.



중국 가전·TV 시장은 하이센스, TCL, 샤오미 등 가성비와 품질로 무장한 현지 업체들이 점유율을 장악하고 있다. 반면 삼성전자는 지난달 5일 기준 중국 오프라인 시장 TV 점유율 5위(3.62%), 냉장고 14위(0.41%), 세탁기는 15위(0.38%)에 그쳤다. 올해 1분기 영상디스플레이(VD)와 생활가전(DA) 사업부가 2000억원의 영업이익을 거두며 흑자 전환에 성공했지만, 중국 업체들의 점유율 확대와 TV 사업 미래 경쟁력 약화에 따른 근본적인 위기의식이 팽배해지는 상황이었다.



삼성전자는 모바일과 반도체, 의료기기 등 미래 신기술을 중심으로 사업 방향을 전환한다. 특히 갤럭시의 인공지능(AI) 기능을 앞세워 소비자에게 최적화된 모바일 디바이스와 AI 서비스를 선보일 예정이다. 삼성전자 관계자는 “심계천하(W시리즈) 등 중국 특화 스마트폰을 꾸준히 선보이고 현지 우수 AI 업체와의 협업도 확대할 것”이라고 설명했다.







삼성전자의 사업 구조 재편은 당분간 지속될 전망이다. 삼성전자는 최근 해외 생산거점 효율화와 제품 생산 외주화 확대를 검토 중이다. 주요 해외 생산거점 중 하나였던 말레이시아 가전 공장은 폐쇄하기로 했다.



국내 판매 조직에 대한 경영진단도 진행 중이다. 이에 따라 지난 4일 신임 VD사업부장으로 글로벌 마케팅 전문가인 이원진 사장을 임명했다. 엔지니어 출신의 용석우 전 VD사업부장은 디바이스경험(DX)부문장 보좌역으로 자리를 옮겼다.



양윤선 기자 sun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 삼성전자가 중국에서 생활가전과 TV 판매 사업을 철수한다. 중국 현지 업체의 저가 공세에 출혈 경쟁이 커지자 관련 사업을 과감히 정리하고 미래 핵심 기술에 더 큰 힘을 쏟겠다는 전략으로 풀이된다.6일 업계에 따르면 삼성전자는 이날 중국 현지 임직원을 대상으로 설명회를 열고 가전 및 TV 사업 철수를 공식화했다. 현지 유통 채널과 협력사에도 판매 중단을 통보했다.삼성전자의 ‘선택과 집중’은 사업 체질 개선을 위한 구조 재편의 일환으로 보인다. 점유율이 낮은 사업에서는 빠르게 발을 빼고 부가가치가 높은 미래 기술에 전사적 역량을 집중하겠다는 것이다.중국 가전·TV 시장은 하이센스, TCL, 샤오미 등 가성비와 품질로 무장한 현지 업체들이 점유율을 장악하고 있다. 반면 삼성전자는 지난달 5일 기준 중국 오프라인 시장 TV 점유율 5위(3.62%), 냉장고 14위(0.41%), 세탁기는 15위(0.38%)에 그쳤다. 올해 1분기 영상디스플레이(VD)와 생활가전(DA) 사업부가 2000억원의 영업이익을 거두며 흑자 전환에 성공했지만, 중국 업체들의 점유율 확대와 TV 사업 미래 경쟁력 약화에 따른 근본적인 위기의식이 팽배해지는 상황이었다.삼성전자는 모바일과 반도체, 의료기기 등 미래 신기술을 중심으로 사업 방향을 전환한다. 특히 갤럭시의 인공지능(AI) 기능을 앞세워 소비자에게 최적화된 모바일 디바이스와 AI 서비스를 선보일 예정이다. 삼성전자 관계자는 “심계천하(W시리즈) 등 중국 특화 스마트폰을 꾸준히 선보이고 현지 우수 AI 업체와의 협업도 확대할 것”이라고 설명했다.제품 기술 연구와 공장 가동은 전 분야에서 지속한다. 모바일과 생활가전, TV 관련 기술 연구를 이어가고 기존 쑤저우 가전 공장과 시안·쑤저우 반도체 공장도 계속 운영할 계획이다. 기존 삼성전자 가전제품 구매자를 위한 사후 서비스(AS)도 유지된다. 중국 소비자보호법 등 관련 규정에 따라 제품 구매 후 사용 기간과 불량 증상에 따라 유무상 서비스를 제공한다.삼성전자의 사업 구조 재편은 당분간 지속될 전망이다. 삼성전자는 최근 해외 생산거점 효율화와 제품 생산 외주화 확대를 검토 중이다. 주요 해외 생산거점 중 하나였던 말레이시아 가전 공장은 폐쇄하기로 했다.국내 판매 조직에 대한 경영진단도 진행 중이다. 이에 따라 지난 4일 신임 VD사업부장으로 글로벌 마케팅 전문가인 이원진 사장을 임명했다. 엔지니어 출신의 용석우 전 VD사업부장은 디바이스경험(DX)부문장 보좌역으로 자리를 옮겼다.양윤선 기자 sun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지