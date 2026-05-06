“나무호 폭발·화재 피격 단정 어려워”… 靑, 추측 자제 나서

위성락 “침수나 배의 기울임 없어”

이란 대사관, 군대 관여 전면 부인

사진=청와대통신사진기자단

청와대가 호르무즈 해협에 머물던 한국 선박 HMM 나무호의 폭발·화재에 대해 기관실에서 화재가 발생했다고 밝히고 “(이란의 공격에 의한) 피격이 확실치 않다”고 말했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 선박 탈출 작전인 ‘프로젝트 프리덤’ 일시 중단을 선언하며 우리 정부의 참여 검토도 중단됐다.



위성락(사진) 국가안보실장은 6일 기자간담회에서 “정부는 화재 원인을 파악하고 평가하기 위해 노력 중”이라며 “피격 가능성을 염두에 두고 국가안전보장회의(NSC) 실무회의를 할 생각이 있었는데, 추가로 검토해 보니 피격이 그리 확실치 않았다”고 밝혔다. 또 “침수라든지 배의 기울음은 없었다”고 덧붙였다. 정부는 단순 화재 사건일 가능성도 열어뒀다. 청와대 고위 관계자는 “화재가 난 곳이 기관실인 건 맞는다”며 “기관실은 여러 가지 인화물질이 많아 화재가 나면 폭발이 있을 수 있다”고 말했다. 이어 “만약 피격이 아니라면 단순한 화재 사건이 되는 것”이라며 “판단에 따라 대응을 검토해야 하는데, 지금은 가설을 가지고 후속 대응을 설명하고 싶지 않다”고 말했다. 단순 화재 사건일 경우 상응 대응 필요성 자체가 사라진다. 나무호는 7일 오전 두바이항에 예인될 것으로 예상된다.



이와 관련해 주한 이란대사관은 나무호 폭발·화재에 대해 “이란 군대가 관여했다는 어떠한 주장도 단호히 거부하며 전면적으로 부인한다”는 입장을 냈다. 또 “해협 내에서 이란의 협조를 구하지 않고 항행했을 때 발생하는 피해에 대한 책임은 당사자에게 있다”고도 경고했다. 위 실장은 미국이 요구한 프로젝트 프리덤 참여와 관련해 “우리는 그동안 (미국이 제시한) ‘해양자유구상’을 검토하고 있었고, 프로젝트 프리덤에 대해서도 검토하려고 하는데 그 작전이 종료됐기 때문에 꼭 필요하지 않게 됐다”고 말했다. 미국이 제안한 다국적 연합체 ‘해양자유연합(MFC)’과 관련해선 “우리에게 국제 해상로의 안전과 항해의 자유는 매우 중요하다”며 참여 가능성을 열어뒀다.



최예슬 최승욱 기자 smarty@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 청와대가 호르무즈 해협에 머물던 한국 선박 HMM 나무호의 폭발·화재에 대해 기관실에서 화재가 발생했다고 밝히고 “(이란의 공격에 의한) 피격이 확실치 않다”고 말했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 선박 탈출 작전인 ‘프로젝트 프리덤’ 일시 중단을 선언하며 우리 정부의 참여 검토도 중단됐다.위성락(사진) 국가안보실장은 6일 기자간담회에서 “정부는 화재 원인을 파악하고 평가하기 위해 노력 중”이라며 “피격 가능성을 염두에 두고 국가안전보장회의(NSC) 실무회의를 할 생각이 있었는데, 추가로 검토해 보니 피격이 그리 확실치 않았다”고 밝혔다. 또 “침수라든지 배의 기울음은 없었다”고 덧붙였다. 정부는 단순 화재 사건일 가능성도 열어뒀다. 청와대 고위 관계자는 “화재가 난 곳이 기관실인 건 맞는다”며 “기관실은 여러 가지 인화물질이 많아 화재가 나면 폭발이 있을 수 있다”고 말했다. 이어 “만약 피격이 아니라면 단순한 화재 사건이 되는 것”이라며 “판단에 따라 대응을 검토해야 하는데, 지금은 가설을 가지고 후속 대응을 설명하고 싶지 않다”고 말했다. 단순 화재 사건일 경우 상응 대응 필요성 자체가 사라진다. 나무호는 7일 오전 두바이항에 예인될 것으로 예상된다.이와 관련해 주한 이란대사관은 나무호 폭발·화재에 대해 “이란 군대가 관여했다는 어떠한 주장도 단호히 거부하며 전면적으로 부인한다”는 입장을 냈다. 또 “해협 내에서 이란의 협조를 구하지 않고 항행했을 때 발생하는 피해에 대한 책임은 당사자에게 있다”고도 경고했다. 위 실장은 미국이 요구한 프로젝트 프리덤 참여와 관련해 “우리는 그동안 (미국이 제시한) ‘해양자유구상’을 검토하고 있었고, 프로젝트 프리덤에 대해서도 검토하려고 하는데 그 작전이 종료됐기 때문에 꼭 필요하지 않게 됐다”고 말했다. 미국이 제안한 다국적 연합체 ‘해양자유연합(MFC)’과 관련해선 “우리에게 국제 해상로의 안전과 항해의 자유는 매우 중요하다”며 참여 가능성을 열어뒀다.최예슬 최승욱 기자 smarty@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지