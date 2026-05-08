‘아랍의 봄’ 혁명의 실패, 이것에 갈렸다

[And 책과 길]

혁명을 준비하는 시간

갈 베커만 지음, 손성화 옮김

어크로스, 496쪽, 2만5000원

2011년 2월 이집트 카이로 타흐리르 광장에 모인 시위대가 독재자 호스니 무바라크 대통령의 퇴진을 요구하고 있다. ‘아랍의 봄’ 시위는 무바라크의 퇴진을 이뤄냈지만 민주 정부를 탄생시키지는 못했다. AFP연합뉴스

모든 혁명은 한순간에 일어나지 않는다. 준비하는 시간이 필요하다. 저자는 책 서문에서 노예제 폐지라는 혁명의 과정을 예로 든다. “노예제가 있다. 어느 순간부터 소수의 사람이 인간이 인간을 소유하는 행위의 도덕적 황폐를 걱정하면서 뭘 할 수 있을지 곰곰이 따져본다.



서로 대화를 나누는 사이 이들은 노예제 폐지라는 목적을 지닌 집단으로 탈바꿈한다. 그러다 결국 부글부글 끓어오른 논의가 행동으로, 그러다가 생각의 변화로, 마지막에는 법의 변화로 이어진다.”



혁명 이전, “소수의 사람이 인간이 인간을 소유하는 행위의 도덕적 황폐를 걱정하면서 뭘 할 수 있을지 곰곰이 따져보는” 시간은 저자의 표현을 빌리면 ‘인큐베이팅’(배양)의 과정이다. 변혁을 꿈꾸는 활동가들의 경전이 된 ‘급진주의자를 위한 규칙’을 쓴 사울 알린스키는 성공한 혁명은 연극의 3막 구조를 따른다고 했다. 1막에서는 등장인물과 플롯을 소개하고, 2막에서는 등장인물과 플롯을 발전시킨다. 그리고 3막에서는 선과 악이 극적인 대결 구도를 만들다가 갈등이 해결된다. 인큐베이팅은 다름 아닌 1막과 2막에서 일어난다. 저자가 책에서 주장하는 골자는 혁명 또는 혁명적 아이디어가 성공하기 위해서는 신뢰할 수 있는 소수의 사람들이 모여 깊이 소통하는 ‘조용한 시간’이 필요하다는 것이다.



저자는 20세기 소련의 반체제 인사들을 조사하다가 ‘인큐베이팅’ 과정을 처음 접했다고 한다. 당시 소련은 모든 출판 수단이 통제됐다. 반체제 인사들은 ‘사미즈다트’로 불리는 불법 간행물을 통해 전체주의 국가에 맞서 반대 여론을 만들고 유통시켰다. 그들이 사미즈다트를 통해 만든 것은 토론과 자유로운 사상 활동이 이뤄지는 시민사회였다. 사미즈다트를 건네받는다는 것은 감옥에 갈 위험을 공유한다는 뜻이었다. 이는 엄청난 신뢰와 결속력을 만들었다. 구하기 힘든 것이었기에 한 번 손에 넣으면 밤새워 읽고 외우고 토론했다. 저자는 “사미즈다트와 함께 표면 아래에서 줄곧 애태우며 뭉근히 끓던 이상들은 쉽사리 짓밟히지 않았다”고 말한다.





저자는 역사 속 다양한 인큐베이팅 과정을 파고들었다. 전화도 철도도 없던 17세기, 프랑스 천문학자 니콜라클로드 파브리 드 페이레스크가 유럽 전역에서 동시에 월식을 관측해 경도를 측정할 수 있었던 것은 20년간 동료들과 주고받았던 편지라는 매체 덕분이었다. 19세기 영국에서 노동자들의 투표권을 요구했던 차티스트 운동의 성공은 청원서를 통해 가능했다. 일일이 청원서에 서명을 받는 과정은 흩어져 있던 노동자들에게 공통의 정체성을 부여하고 거대한 조직을 만드는 과정이었다.







저자는 온라인 세상을 피할 수는 없다고 인정한다. 하지만 기술을 완전히 포기하는 대신 기술의 사용 방식을 근본적으로 재설계함으로써 의도적인 ‘조용한 공간’을 확보해야 한다고 제안한다. 먼저 신뢰할 수 있는 소수와 폐쇄적인 공간에서 충분히 논쟁하고 다듬는 ‘디지털 인큐베이팅’의 시간을 의도적으로 설정해야 한다는 것이다. 코로나 팬데믹 기간 동안 과학자들이 바이러스 퇴치 방안을 다듬었던 ‘비공개 메일 그룹’이 대표적인 사례다. 저자는 “디지털 용기(容器)들이 무엇을 배제하는지를 알고 사용하면 그 가치를 제대로 인식할 수 있다”고 말한다.



맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 모든 혁명은 한순간에 일어나지 않는다. 준비하는 시간이 필요하다. 저자는 책 서문에서 노예제 폐지라는 혁명의 과정을 예로 든다. “노예제가 있다. 어느 순간부터 소수의 사람이 인간이 인간을 소유하는 행위의 도덕적 황폐를 걱정하면서 뭘 할 수 있을지 곰곰이 따져본다.서로 대화를 나누는 사이 이들은 노예제 폐지라는 목적을 지닌 집단으로 탈바꿈한다. 그러다 결국 부글부글 끓어오른 논의가 행동으로, 그러다가 생각의 변화로, 마지막에는 법의 변화로 이어진다.”혁명 이전, “소수의 사람이 인간이 인간을 소유하는 행위의 도덕적 황폐를 걱정하면서 뭘 할 수 있을지 곰곰이 따져보는” 시간은 저자의 표현을 빌리면 ‘인큐베이팅’(배양)의 과정이다. 변혁을 꿈꾸는 활동가들의 경전이 된 ‘급진주의자를 위한 규칙’을 쓴 사울 알린스키는 성공한 혁명은 연극의 3막 구조를 따른다고 했다. 1막에서는 등장인물과 플롯을 소개하고, 2막에서는 등장인물과 플롯을 발전시킨다. 그리고 3막에서는 선과 악이 극적인 대결 구도를 만들다가 갈등이 해결된다. 인큐베이팅은 다름 아닌 1막과 2막에서 일어난다. 저자가 책에서 주장하는 골자는 혁명 또는 혁명적 아이디어가 성공하기 위해서는 신뢰할 수 있는 소수의 사람들이 모여 깊이 소통하는 ‘조용한 시간’이 필요하다는 것이다.저자는 20세기 소련의 반체제 인사들을 조사하다가 ‘인큐베이팅’ 과정을 처음 접했다고 한다. 당시 소련은 모든 출판 수단이 통제됐다. 반체제 인사들은 ‘사미즈다트’로 불리는 불법 간행물을 통해 전체주의 국가에 맞서 반대 여론을 만들고 유통시켰다. 그들이 사미즈다트를 통해 만든 것은 토론과 자유로운 사상 활동이 이뤄지는 시민사회였다. 사미즈다트를 건네받는다는 것은 감옥에 갈 위험을 공유한다는 뜻이었다. 이는 엄청난 신뢰와 결속력을 만들었다. 구하기 힘든 것이었기에 한 번 손에 넣으면 밤새워 읽고 외우고 토론했다. 저자는 “사미즈다트와 함께 표면 아래에서 줄곧 애태우며 뭉근히 끓던 이상들은 쉽사리 짓밟히지 않았다”고 말한다.저자는 역사 속 다양한 인큐베이팅 과정을 파고들었다. 전화도 철도도 없던 17세기, 프랑스 천문학자 니콜라클로드 파브리 드 페이레스크가 유럽 전역에서 동시에 월식을 관측해 경도를 측정할 수 있었던 것은 20년간 동료들과 주고받았던 편지라는 매체 덕분이었다. 19세기 영국에서 노동자들의 투표권을 요구했던 차티스트 운동의 성공은 청원서를 통해 가능했다. 일일이 청원서에 서명을 받는 과정은 흩어져 있던 노동자들에게 공통의 정체성을 부여하고 거대한 조직을 만드는 과정이었다.느린 매체의 시대가 저물고 소셜미디어의 세상이 된 오늘날, 혁명은 어떻게 변했을까. 2010년 이집트에서 시작된 ‘아랍의 봄’은 페이스북이 도화선이 된 ‘혁명’이었다. 호스니 무바라크 독재정권 경찰에 의해 곤죽이 된 젊은 프로그래머 칼리드 사이드의 얼굴 사진은 페이스북을 통해 퍼져 나갔고, 모두를 광장에 모이게 했다. 결국 무마라크는 사임했지만 민주 정부로 이어지지 못했다. 아랍의 봄의 주체들은 구체적인 통치 비전이나 조직적 합의를 만드는 ‘조용한 공간’을 갖지 못했고, 그것이 결국 혁명이 실패로 돌아간 이유였다.저자는 온라인 세상을 피할 수는 없다고 인정한다. 하지만 기술을 완전히 포기하는 대신 기술의 사용 방식을 근본적으로 재설계함으로써 의도적인 ‘조용한 공간’을 확보해야 한다고 제안한다. 먼저 신뢰할 수 있는 소수와 폐쇄적인 공간에서 충분히 논쟁하고 다듬는 ‘디지털 인큐베이팅’의 시간을 의도적으로 설정해야 한다는 것이다. 코로나 팬데믹 기간 동안 과학자들이 바이러스 퇴치 방안을 다듬었던 ‘비공개 메일 그룹’이 대표적인 사례다. 저자는 “디지털 용기(容器)들이 무엇을 배제하는지를 알고 사용하면 그 가치를 제대로 인식할 수 있다”고 말한다.맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지