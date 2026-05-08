철학자 똥이 나에게 말을 걸었다

[책과 길]

내 똥이 말을 걸었다

타이마르크 르 탄 글·조엘 드레드미 그림

박선주 옮김

책과콩나무, 64쪽, 1만6000원



피에르는 화장실에서 일을 본 뒤 엄마를 부른다. 하지만 아무도 오지 않자 점점 불안과 두려움에 빠져든다. 그때 변기 속에서 목소리가 들린다. 바로 자신이 눈 ‘똥’이었다. 스스로를 ‘똥카르트’라 부르는 이 존재는 겁먹은 아이에게 “나는 진실만을 말한다”고 선언하며 대화를 시작한다. 가벼운 듯 보이는 대화 속에는 중요한 질문들이 담겨 있다. 똥카르트는 지금 이 순간의 감각과 감정을 있는 그대로 받아들이도록 이끌고, 창밖 풍경을 함께 바라보며 자유에 대해 이야기한다. 자연스럽게 피에르는 생각하고 배우는 힘을 배우게 된다.



‘똥’이라는 유쾌한 소재를 통해 ‘혼자 있는 시간’이 어떻게 성장의 계기가 되는지를 철학적으로 풀어낸 책이다. 핵심을 찌르는 출판사의 광고 카피가 재밌다. “세상에서 가장 냄새나지만, 가장 진지한 철학 이야기”.



맹경환 선임기자



GoodNews paper ⓒ 피에르는 화장실에서 일을 본 뒤 엄마를 부른다. 하지만 아무도 오지 않자 점점 불안과 두려움에 빠져든다. 그때 변기 속에서 목소리가 들린다. 바로 자신이 눈 ‘똥’이었다. 스스로를 ‘똥카르트’라 부르는 이 존재는 겁먹은 아이에게 “나는 진실만을 말한다”고 선언하며 대화를 시작한다. 가벼운 듯 보이는 대화 속에는 중요한 질문들이 담겨 있다. 똥카르트는 지금 이 순간의 감각과 감정을 있는 그대로 받아들이도록 이끌고, 창밖 풍경을 함께 바라보며 자유에 대해 이야기한다. 자연스럽게 피에르는 생각하고 배우는 힘을 배우게 된다.‘똥’이라는 유쾌한 소재를 통해 ‘혼자 있는 시간’이 어떻게 성장의 계기가 되는지를 철학적으로 풀어낸 책이다. 핵심을 찌르는 출판사의 광고 카피가 재밌다. “세상에서 가장 냄새나지만, 가장 진지한 철학 이야기”.맹경환 선임기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지