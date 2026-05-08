하고 싶은 일이 없는 개미의 모험

[책과 길]

개미는 출근 중

모이샤 켈러웨이 글·그림, 박규리 옮김

책읽는곰, 32쪽, 1만5000원



세상의 개미는 모두 부지런하다. 딱 한 마리만 빼고. 바로 세상에서 가장 게으른 일개미 ‘미니’다. 모두가 일터로 향하지만 미니는 하고 싶은 일이 없다. 없다기보다는 자신이 정말 하고 싶은 일이 무엇인지 모른다는 것이 맞을 것 같다. 미니는 자신에게 딱 맞는 직업을 찾기 위해 개미굴 밖 더 넓은 세상으로 모험을 떠난다. 넓은 세상에서 다양한 ‘직업’의 개미들을 만난다. 2m가 넘는 거대한 개미집을 짓는 불개미, 도토리 한 알에 집을 짓는 도토리개미, 거대한 턱으로 나뭇잎을 자르는 잎꾼개미, 항생 물질로 상처를 치료하는 마타벨레개미….



미니의 여정을 따라가다 보면 정교한 개미 사회의 경이로움을 느낄 수 있다. 자신만의 속도로 꿈을 찾아 나선 미니의 모습은 어린이들에게 당장 꿈이 없어도 괜찮다는 따뜻한 위로와 용기를 건넨다.



맹경환 선임기자



GoodNews paper ⓒ 세상의 개미는 모두 부지런하다. 딱 한 마리만 빼고. 바로 세상에서 가장 게으른 일개미 ‘미니’다. 모두가 일터로 향하지만 미니는 하고 싶은 일이 없다. 없다기보다는 자신이 정말 하고 싶은 일이 무엇인지 모른다는 것이 맞을 것 같다. 미니는 자신에게 딱 맞는 직업을 찾기 위해 개미굴 밖 더 넓은 세상으로 모험을 떠난다. 넓은 세상에서 다양한 ‘직업’의 개미들을 만난다. 2m가 넘는 거대한 개미집을 짓는 불개미, 도토리 한 알에 집을 짓는 도토리개미, 거대한 턱으로 나뭇잎을 자르는 잎꾼개미, 항생 물질로 상처를 치료하는 마타벨레개미….미니의 여정을 따라가다 보면 정교한 개미 사회의 경이로움을 느낄 수 있다. 자신만의 속도로 꿈을 찾아 나선 미니의 모습은 어린이들에게 당장 꿈이 없어도 괜찮다는 따뜻한 위로와 용기를 건넨다.맹경환 선임기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지