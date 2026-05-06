트럼프 “이란과 큰 진전”… 악시오스 “1장 분량 합의문 마련 근접”
‘프로젝트 프리덤’ 일시 중단돼
작전 참여 압박 한국 한숨 돌려
도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) “이란과 합의를 향한 큰 진전을 이뤘다”며 호르무즈 해협과 페르시아만에 갇힌 민간 상선 구출을 지원하는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 일시적으로 중단했다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “(해상) 봉쇄 조치는 유효하지만 프로젝트 프리덤은 (이란과의) 합의가 최종 타결되고 서명될 수 있는지를 확인하기 위해 짧은 기간 동안 중단될 것”이라며 “이란 측 대표들과 완전하고 최종적인 합의를 향해 큰 진전을 이뤘다는 사실을 고려해 상호 합의로 결정했다”고 밝혔다. 이로써 트럼프 대통령은 지난 3일 프로젝트 프리덤 계획을 발표한 지 이틀 만에 작전 중단을 선언했다.
앞서 미 중부사령부는 프로젝트 프리덤에 유도미사일 구축함과 100대 이상의 항공기, 1만5000명의 병력이 동원될 것이라고 대대적으로 홍보했지만 실제로 작전을 수행한 기간은 중동시간으로 지난 4일부터 만 하루에 불과하다. 그사이 해협을 통과한 선박은 7척뿐이라고 월스트리트저널은 전했다. 프로젝트 프리덤 개시 이후 이란이 아랍에미리트(UAE)를 공격하고, 호르무즈 해협 인근에 정박해 있던 한국 해운사 HMM 선박 ‘나무’호가 폭발하는 등 군사적 긴장감도 고조됐다.
트럼프 대통령으로부터 작전 참여를 압박받은 한국 정부는 한숨을 돌리게 됐다. 그는 지난 4일 나무호의 폭발 원인을 이란의 공격으로 규정하며 “한국도 이제 작전에 합류할 때가 된 것 같다”고 독려했지만 한국 정부가 대응을 고심하는 사이 프로젝트 프리덤 중단을 결정했다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 나무호가 프로젝트 프리덤 작전권 밖에 있어 이란의 공격을 당했다고도 주장했다. 그는 한국이 호르무즈 해협에서 43%의 석유를 조달한다고 주장하던 중 “그들(한국)의 선박이 공격당했다. (미 해군이 지원하는) 선박의 대열에 있지 않고 혼자 행동하기로 한 것이며 전날 박살이 났다. 미국의 보호를 받은 선박들은 공격당하지 않았다”고 말했다.
트럼프 대통령이 프로젝트 프리덤을 중단하면서 이란과의 협상 진전을 언급한 만큼 양국의 2차 대면 협상이 재추진될 가능성도 있다. 미국 매체 악시오스는 6일 “미국과 이란이 1장 분량의 합의문 마련에 근접했다”며 “미국은 향후 48시간 안에 이란이 답변할 것으로 기대하고 있다”고 전했다. 같은 날 중국 베이징을 찾은 아바스 아라그치 이란 외무장관은 왕이 외교부장과의 회담에서 “해협 개방 문제가 조속히 해결될 수 있다”고 말했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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