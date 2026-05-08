현대 한국에 자리잡은 고려의 유산들
[책과 길]
우리가 미처 몰랐던 고려
박종기 지음
휴머니스트, 248쪽, 1만8000원
한국의 역사적 전통이라고 하면 500년 역사의 조선을 먼저 떠올린다. 하지만 현대 한국인의 일상과 국가 정체성 깊숙한 곳에는 조선이 지우려 했던, 그러나 조선을 뚫고 살아남은 고려의 유산이 면면히 흐르고 있다. 저자는 고려와 현재 사이의 잊힌 연결고리를 복원하며 한국 문화 경쟁력의 기원을 새롭게 조명한다.
영문 국호 ‘Korea’가 고려에서 유래했다는 사실은 많은 사람이 알고 있다. 이밖에도 현대 한국의 근간을 이루는 제도와 문화의 원형이 고려에서 유래한다는 사실에는 익숙하지 않다. 현재 사용하는 행정 지명의 약 70%가 고려 시대에 기틀을 잡았고, 성씨와 본관 제도 그리고 국가 시험제도 역시 고려가 설계한 틀 위에서 발전했다. 심지어 오늘날의 중요한 이슈로 자리 잡고 있는 양성평등과 다문화 사회의 원형 또한 고려의 개방적인 가족 제도와 이민 문화 속에 이미 존재했다.
기술과 산업 측면의 분석도 흥미롭다. 저자는 고려의 화약 무기 운용을 ‘K방산’의 원조로, 고려청자와 나전칠기의 정교함을 반도체와 조선 등 현대 제조업의 저력과 연결한다.
맹경환 선임기자
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