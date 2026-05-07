수능·내신 바뀌는데 전형 다양화… 2028 대입, ‘난수표’보다 더 꼬여
주요대학 학생부 반영 강화 뚜렷
현장 혼란에 사교육 설명회 봇물
교육부, 정보 부족 호소에 고심 중
현재 고교 2학년이 치르는 2028학년도 대입 전형이 이전보다 더 복잡해지면서 입시 현장의 혼란이 가중되고 있다. 현 고2 이하 학년은 달라진 대학수학능력시험과 고교 내신 제도에 더해 대학마다 다양해진 선발 방식에도 적응해야 하는 처지다. 공교육이 손 놓은 사이 사교육 시장은 바뀐 입시 지형을 읽는 해석을 선점하기 위해 발 빠르게 움직이고 있다.
입시 업계와 대학가가 공통으로 지목하는 2028학년도 대입의 특징은 입시 전형의 ‘다양화’다. 수능은 선택과목을 없애 단순화한 ‘통합 수능’을 도입하고, 내신은 9등급에서 5등급으로 축소했다. 수능과 내신이란 양대 전형 요소가 달라지는 첫해 입시인 것이다.
입시 현장에서는 정보 부족을 호소한다. 서울 지역 고2 학부모 김모(49)씨는 “수능과 내신 둘 다 포기할 단계가 아니고 수행평가도 강화돼 다 소홀히 할 수 없다”며 “지원 전략을 짜려면 결국 시간 배분이 중요한데 (2028학년도 대입전형 시행계획) 발표를 보고 판단이 더 어려워졌다”고 말했다. 충남 지역 고1 이모(17)군은 “주로 사교육 업체 유튜브를 보는데, ‘너무 많이 달라졌다’는 쪽과 ‘기본에 충실하면 괜찮다’는 내용이 섞여 아직 잘 모르겠다”고 말했다. 주요 사교육 업체들은 온·오프라인 설명회를 개최하고 있지만 교육부와 공교육은 별다른 대응을 하지 않는다는 지적이 나온다. 교육부 관계자는 “인공지능을 활용해 입시 정보를 제공하는 등 해법을 찾고 있다”고 말했다.
주요 대학은 지난달 30일 발표한 ‘2028학년도 대입전형 시행계획’에서 정시에서 수능 100% 전형을 줄이고 학생부를 반영하는 흐름을 강화했다. 서울대 고려대 연세대 한양대 등은 수능 성적만으로 학생을 뽑지 않고 고교 내신과 학생부 정성평가 요소를 반영하겠다고 밝혔다. 수시 학생부교과전형에서는 내신 등급을 단순 평가하지 않고 학생부종합전형(학종)처럼 정성평가 요소를 가미했다. 수시와 정시로 이원화된 입시의 틀을 유지한 상태에서 대학별로 전형이 다양해지면서 입시 전략 수립은 어려워졌다. 먼저 과거 수시 입시 결과 데이터가 무용지물이 됐다. 5등급제 수시는 처음이기 때문이다.
게다가 현행 입시는 수시와 정시가 얽힌 구조다. 수험생은 9월에 수시 원서를 내면서 11월에 있을 수능 성적을 예측해야 한다. 수능 성적을 어느 정도 예측해야 수시에서 최저학력기준 충족 여부를 파악할 수 있다. 또 이른바 ‘수시 납치’를 피하려면 수능 성적을 예상해 정시에서 합격 가능한 대학 수준을 알아야 한다.
수시에서 가장 중요한 학생부는 통상 3학년 1학기까지 5개 학기 내용을 평가받는다. 현재 고2는 이미 2학년 1학기가 지나고 있어 사실상 남은 학기는 2학년 2학기와 3학년 1학기 두 학기뿐이다.
이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr
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