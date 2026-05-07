증시 활황 뒤 검은돈… 국세청, 주가조작 세무조사
터널링·불법 리딩방, 2조원대 탈세
코스피가 처음으로 7000을 돌파하며 증시 활황이 이어지는 상황에서 주가조작과 터널링(기업 거래에서 자금유출 통로를 만들어 이익을 빼돌리는 것), 불법 리딩방 운영으로 부당이득을 챙기고 탈세한 혐의를 받는 업체들이 대거 세무조사를 받게 됐다.
국세청은 주식시장 불공정거래 관련 탈세 혐의가 있는 31곳 업체에 대해 세무조사에 착수한다고 6일 밝혔다. 국세청은 지난해 7월 주가조작 기업 등 27개 업체를 대상으로 세무조사를 벌여 2576억원을 추징했다. 이후 10개월 만에 주식시장 관련 2차 조사에 착수하게 됐다.
건수와 혐의 금액이 가장 큰 유형은 터널링이다. 15곳이 대상에 올랐고, 혐의 금액은 1조5000억원대로 파악됐다. 코스피 상장사 A사는 사주가 투자 이력이 불분명한 특정 사모펀드에 500억원 이상을 투자하고 수십억원의 수수료를 지급한 것으로 조사됐다. 이 과정에서 해당 펀드가 사주가 실소유한 부실업체 B사의 전환사채를 100억원 이상 인수하도록 해 회사 자금이 우회 지원된 정황도 포착됐다. 사주는 법인 자금을 사적으로 사용한 혐의도 받고 있다.
주가조작 관련 조사 대상은 11곳이다. 혐의 금액은 6000억원 이상이다. 불법 리딩방 관련 조사 대상은 5곳이다. 혐의 금액은 1000억원대로 집계됐다. 이 중에는 운영자가 미리 주식을 사들인 뒤 개인 투자자들에게 해당 종목을 추천하고, 주가가 오르자 보유 주식을 처분해 약 40억원의 피해를 입힌 사례도 포함됐다. 안덕수 국세청 조사국장은 “불공정 거래로 얻은 이익은 단 한 푼도 챙길 수 없고, 더 큰 세금 부담으로 돌아갈 것”이라고 말했다.
세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr
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