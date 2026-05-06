‘김건희 2심’ 1주일 만에… 신종오 재판장 숨진 채 발견

새벽 서울고법 청사서 숨진채 발견

‘주가조작 유죄 판단’ 징역 4년 선고

현장에 유서… 재판 내용은 없어

서울 서초구 서울법원종합청사 서울고등법원의 모습. 윤웅 기자

김건희 여사 사건 항소심 재판장을 맡았던 신종오(55·사법연수원 27기) 서울고법 고법판사가 6일 법원 청사에서 숨진 채 발견됐다.



서울 서초경찰서는 이날 자정 무렵 신고를 받고 출동해 오전 1시쯤 법원 청사 내 화단에서 신 판사를 발견해 병원으로 이송했지만 그는 끝내 사망했다. 경찰은 A4용지 한 장 분량의 자필 유서로 추정되는 문건을 신 판사의 옷 주머니 속에서 확보한 것으로 알려졌다. 문건에는 ‘죄송하다’ 취지의 내용이 담겼으며 재판 등 업무 관련 내용은 없는 것으로 전해졌다. 경찰은 타살 가능성은 낮은 것으로 보고 사망 원인을 조사 중이다.



서울고법 형사15부 소속인 신 판사는 지난달 28일 선고된 김 여사의 자본시장법 위반 등 혐의 항소심 재판 재판장이었다. 그는 1심에서 무죄가 선고됐던 김 여사의 도이치모터스 주가조작 혐의를 유죄로 판단하며 1심보다 높은 징역 4년을 선고했다.



법원은 침통한 분위기다. 동료 법관들은 평소 조용한 성격인 신 판사에게서 특별한 이상 징후를 감지하지는 못했다고 했다. 다만 그가 최근 재판 업무량이 가중된 데 대한 어려움을 일부 호소했던 것으로 전해졌다. 3대 특검법상 ‘6·3·3 원칙’(1심 6개월·2심 3개월·3심 3개월)으로 재판 일정이 빠듯해진 데다 서울고법에 내란전담재판부가 지정되면서 해당 재판부가 맡았던 기존 사건들이 다른 재판부로 재배당되면서 각 재판부 업무 부담이 가중된 상황이다.



신 판사가 재판장을 맡은 김 여사 사건도 지난 2월 6일 사건이 접수된 지 3개월이 채 되지 않은 지난달 28일 선고가 이뤄졌다. 형사15부는 내란전담재판부인 형사1부의 기존 사건을 전부 넘겨받기도 했다. 서울고법은 “사망 원인 등이 상세히 확인되지 않았음에도 추측성 보도와 자극적 보도가 계속되고 있다”며 언론에 보도 관련 자제를 요청했다.







1995년 서울대 사법학과를 졸업한 신 판사는 같은 해 사법시험에 합격해 1998년 사법연수원을 27기로 수료했다. 2001년 서울지법 의정부지원 판사로 임관해 서울서부지법, 서울고법 판사를 거쳐 대법원 재판연구관, 대구고법 고법판사 등을 지냈다. 지난 2월 서울고법에 돌아와 형사15-2부 재판장을 맡았다.



성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 김건희 여사 사건 항소심 재판장을 맡았던 신종오(55·사법연수원 27기) 서울고법 고법판사가 6일 법원 청사에서 숨진 채 발견됐다.서울 서초경찰서는 이날 자정 무렵 신고를 받고 출동해 오전 1시쯤 법원 청사 내 화단에서 신 판사를 발견해 병원으로 이송했지만 그는 끝내 사망했다. 경찰은 A4용지 한 장 분량의 자필 유서로 추정되는 문건을 신 판사의 옷 주머니 속에서 확보한 것으로 알려졌다. 문건에는 ‘죄송하다’ 취지의 내용이 담겼으며 재판 등 업무 관련 내용은 없는 것으로 전해졌다. 경찰은 타살 가능성은 낮은 것으로 보고 사망 원인을 조사 중이다.서울고법 형사15부 소속인 신 판사는 지난달 28일 선고된 김 여사의 자본시장법 위반 등 혐의 항소심 재판 재판장이었다. 그는 1심에서 무죄가 선고됐던 김 여사의 도이치모터스 주가조작 혐의를 유죄로 판단하며 1심보다 높은 징역 4년을 선고했다.법원은 침통한 분위기다. 동료 법관들은 평소 조용한 성격인 신 판사에게서 특별한 이상 징후를 감지하지는 못했다고 했다. 다만 그가 최근 재판 업무량이 가중된 데 대한 어려움을 일부 호소했던 것으로 전해졌다. 3대 특검법상 ‘6·3·3 원칙’(1심 6개월·2심 3개월·3심 3개월)으로 재판 일정이 빠듯해진 데다 서울고법에 내란전담재판부가 지정되면서 해당 재판부가 맡았던 기존 사건들이 다른 재판부로 재배당되면서 각 재판부 업무 부담이 가중된 상황이다.신 판사가 재판장을 맡은 김 여사 사건도 지난 2월 6일 사건이 접수된 지 3개월이 채 되지 않은 지난달 28일 선고가 이뤄졌다. 형사15부는 내란전담재판부인 형사1부의 기존 사건을 전부 넘겨받기도 했다. 서울고법은 “사망 원인 등이 상세히 확인되지 않았음에도 추측성 보도와 자극적 보도가 계속되고 있다”며 언론에 보도 관련 자제를 요청했다.신 판사는 법원 내에서 철저한 원칙주의자로 통했다. 동료 법관들은 그에 대해 “기록을 꼼꼼하게 살피는 성실한 법관”이라고 입을 모았다. 그는 2023년 서울지방변호사회가 선정한 우수 법관에 선정됐다.1995년 서울대 사법학과를 졸업한 신 판사는 같은 해 사법시험에 합격해 1998년 사법연수원을 27기로 수료했다. 2001년 서울지법 의정부지원 판사로 임관해 서울서부지법, 서울고법 판사를 거쳐 대법원 재판연구관, 대구고법 고법판사 등을 지냈다. 지난 2월 서울고법에 돌아와 형사15-2부 재판장을 맡았다.성윤수 기자 tigris@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지