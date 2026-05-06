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오세훈, 성동구서 ‘부동산 지옥’ 총공세… 정원오 “오 후보가 투기 불 지핀 장본인”

입력:2026-05-06 18:40
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민감한 부동산 두고 책임 공방

더불어민주당 정원오 서울시장 후보와 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 6일 서울 중구 장충체육관에서 열린 대한노인회 서울시연합회 제54회 어버이날 기념행사에서 대화하고 있다. 연합뉴스

오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 6일 서울 성동구에서 ‘부동산 지옥 시민대책회의’ 첫 회의를 열고 이재명정부 부동산 정책에 대한 공세를 이어갔다. 성동구는 정원오 더불어민주당 후보가 3선 구청장을 지낸 ‘적진’이다. 정 후보 측은 “지난해 강남 토지거래허가구역을 해제해 부동산 투기 심리에 불을 지핀 장본인”이라며 오 후보 책임론으로 맞불을 놨다.

오 후보는 종로구 선거사무소에서 가진 부동산 지옥 대책회의 출정식에서 “현금 부자만 집을 살 수 있고, 부모로부터 물려받은 것 없는 청년은 평생 월세로 전전해야 하는 나라, 지금 이 정권이 그런 나라를 향해 가고 있다”며 “모두가 고통받는 부동산 지옥의 악순환을 반드시 끊어내겠다”고 말했다. 이어 성동구의 한 부동산을 찾은 오 후보에게 한 시민은 “성동구에서 20년 정도 거주했다. 결혼하고 출산 생각이 있어 근처로 이사하고 싶은데 전세 물량 자체가 성동구나 주변 광진구를 가도 없다”며 “신랑이랑 경기도나 외곽으로 가야 할 것 같다고 걱정하고 있다”고 말했다. 오 후보는 “원하는 집 근처에 매물이 없으면 울며 겨자 먹기로 자기가 원하지 않는 곳으로 갈 수밖에 없다”며 “물 흐르는 대로 놔두는 게 시장 원리를 존중하는 건데 자꾸 흐름을 막으면서 왜곡이 생기는 것”이라고 말했다.

반면 정 후보는 YTN에 출연해 “오 후보는 2022년 매년 8만호씩 공급하겠다고 약속했지만 4년이 지난 지금 그 반도 못 했다”고 비판했다. 이어 “현 시장인 오 후보가 지난 5년간 한 것에 대해 평가를 받으려고 해야지, 이재명 대통령과 전임 시장을 공격하면서 다시 시장을 하겠다는 건 시장답지 못하다”고 지적했다. 두 후보는 서울 장충체육관에서 열린 대한노인회 어버이날 기념 행사에서도 신경전을 벌였다. 정 후보가 “구청장 시절 어르신들께선 성동구의 큰아들이라고 불렀는데, 이제 서울시의 큰아들이 되겠다”고 말하자 마이크를 이어받은 오 후보는 “서울의 진짜 큰아들 오세훈 인사드리겠다”고 맞섰다.


이형민 천양우 기자 gilels@kmib.co.kr

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