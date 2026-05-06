오세훈, 성동구서 ‘부동산 지옥’ 총공세… 정원오 “오 후보가 투기 불 지핀 장본인”
민감한 부동산 두고 책임 공방
오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 6일 서울 성동구에서 ‘부동산 지옥 시민대책회의’ 첫 회의를 열고 이재명정부 부동산 정책에 대한 공세를 이어갔다. 성동구는 정원오 더불어민주당 후보가 3선 구청장을 지낸 ‘적진’이다. 정 후보 측은 “지난해 강남 토지거래허가구역을 해제해 부동산 투기 심리에 불을 지핀 장본인”이라며 오 후보 책임론으로 맞불을 놨다.
오 후보는 종로구 선거사무소에서 가진 부동산 지옥 대책회의 출정식에서 “현금 부자만 집을 살 수 있고, 부모로부터 물려받은 것 없는 청년은 평생 월세로 전전해야 하는 나라, 지금 이 정권이 그런 나라를 향해 가고 있다”며 “모두가 고통받는 부동산 지옥의 악순환을 반드시 끊어내겠다”고 말했다. 이어 성동구의 한 부동산을 찾은 오 후보에게 한 시민은 “성동구에서 20년 정도 거주했다. 결혼하고 출산 생각이 있어 근처로 이사하고 싶은데 전세 물량 자체가 성동구나 주변 광진구를 가도 없다”며 “신랑이랑 경기도나 외곽으로 가야 할 것 같다고 걱정하고 있다”고 말했다. 오 후보는 “원하는 집 근처에 매물이 없으면 울며 겨자 먹기로 자기가 원하지 않는 곳으로 갈 수밖에 없다”며 “물 흐르는 대로 놔두는 게 시장 원리를 존중하는 건데 자꾸 흐름을 막으면서 왜곡이 생기는 것”이라고 말했다.
반면 정 후보는 YTN에 출연해 “오 후보는 2022년 매년 8만호씩 공급하겠다고 약속했지만 4년이 지난 지금 그 반도 못 했다”고 비판했다. 이어 “현 시장인 오 후보가 지난 5년간 한 것에 대해 평가를 받으려고 해야지, 이재명 대통령과 전임 시장을 공격하면서 다시 시장을 하겠다는 건 시장답지 못하다”고 지적했다. 두 후보는 서울 장충체육관에서 열린 대한노인회 어버이날 기념 행사에서도 신경전을 벌였다. 정 후보가 “구청장 시절 어르신들께선 성동구의 큰아들이라고 불렀는데, 이제 서울시의 큰아들이 되겠다”고 말하자 마이크를 이어받은 오 후보는 “서울의 진짜 큰아들 오세훈 인사드리겠다”고 맞섰다.
이형민 천양우 기자 gilels@kmib.co.kr
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