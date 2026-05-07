내수 불황… 부동산·편의점·카페 폐업 증가
지난 1분기 전국 사업자 수는 1년 전보다 늘었지만 부동산중개업·편의점·카페처럼 내수와 밀접한 업종에서는 오히려 문을 닫는 사업자가 더 많았던 것으로 나타났다. 온라인 쇼핑몰과 숙박업 등이 전체 증가세를 이끌었지만 생활형 업종에는 내수 회복의 온기가 충분히 퍼지지 못한 셈이다.
6일 국세청 국세통계포털에 따르면 지난 1~3월 전국 평균 사업자 수는 1038만2877명으로 1년 전(1020만6753명)보다 1.7% 증가했다. 온라인 쇼핑몰 증가세에 힘입어 소매업 사업자는 지난해 1분기 150만8903명에서 올해 155만6817명으로 3.2% 늘며 전체 사업자 수 증가를 이끌었다. 국내외 여행 수요 회복과 맞물려 숙박업 사업자도 7만3649명에서 8만1031명으로 증가했다. 건설업 사업자 역시 63만469명에서 63만9357명으로 1.4% 늘었다. 도로·철도 등 사회간접자본(SOC) 공사가 시작된 영향으로 풀이된다.
그러나 생활과 밀접한 100대 업종을 따로 보면 흐름은 달라진다. 부동산중개업·편의점·카페 사업자 수는 일제히 2% 이상 줄었다. 1분기 편의점 사업자는 5만1844명, 커피음료점 사업자는 9만3425명으로 1년 전보다 각각 2.4%, 2.0% 감소했다.
부동산중개업의 위기는 더 깊어지는 모습이다. 1분기 평균 사업자 수는 13만9216명으로 1년 전보다 2.2% 줄었다. 부동산중개업 사업자는 1분기 기준으로 2024년부터 3년 연속 감소했다. 정부의 가계대출 관리 강화 등으로 올초 부동산 시장이 위축된 영향이 이어진 것으로 분석된다. 실제 국토교통부 주택통계에 따르면 지난 1~2월 주택 거래량은 전월 대비 모두 감소했다.
불황 속에서도 비교적 호황인 업종도 있었다. 담배·복권소매업 사업자는 1분기 1만2386명으로 1년 전(1만1979명)보다 증가했다. 경기 둔화기에 복권 판매가 늘어나는 경향이 반영된 것으로 보인다. 학원업도 줄지 않았다. 1분기 교습학원 사업자는 6만6503명으로 1년 전(6만4271명)보다 3.5% 늘었다. 경기 흐름과 무관하게 교육 수요는 유지되고 있다는 점을 보여준다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
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