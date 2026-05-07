부산 AI, 서울·강원 상생, 수도권 교통패스… 팀플레이 나선 與

민주당 후보들 연합해 공통 공약 발표

부산 전재수·하정우 함께 AI 공약

정원오·우상호는 도농 상생 협약

서울·경기·인천 수도권 연대 전략도





더불어민주당 전재수 부산시장 후보와 하정우 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보가 6일 부산 연제구 부산시의회에서 인공지능(AI) 공약 발표 공동 기자회견을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

민주당 전재수 부산시장 후보와 하정우 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보는 6일 부산시의회에서 인공지능(AI) 공통 공약을 발표했다. 전 후보의 핵심 공약인 ‘해양수도 부산’에 청와대 AI수석비서관으로 근무한 하 후보의 정체성을 입히겠다는 구상이다. 구체적으론 부산의 항구와 아랍에미리트(UAE)의 칼리파 항구를 잇는 통합 AI 항만 시스템을 만들고 동부산의 미디어 AI특구 지정 및 AI산업운영센터 신설을 통한 서부산 제조업의 AI 전환 공약이 발표됐다.



두 후보의 공통 공약 발표는 ‘민주당 부산시장·국회의원’ 패키지 상징성과 이재명정부 국정과제의 높은 실현 가능성을 앞세워 부산 지역 선거를 치르겠다는 민주당 전략의 일환이다. 전 후보는 “이재명정부의 AI 정책을 설계했던 하 후보와 함께 부산의 미래 먹거리를 준비하겠다”고 말했다. 하 후보는 “부산·울산·경남이 과거 성공에 머무르지 않고 다시 대한민국의 성장 엔진이 되기 위해선 부·울·경 산업에 AI가 결합돼야 한다”고 강조했다.



더불어민주당 우상호 강원지사 후보와 정원오 서울시장 후보가 국회에서 강원·서울 상생협력 공동선언 서명식을 하는 모습. 연합뉴스

정원오 서울시장 후보와 우상호 강원지사 후보는 국회에서 만나 ‘강원·서울 상생협력’ 협약을 체결했다. 이재명정부 국정과제인 지역균형발전을 실현하고자 강원의 자연과 서울의 혁신·소비 역량을 결합해 상생하는 협력 모델을 만들겠다는 취지다. 정 후보 선거대책위원회 수석대변인인 이정헌 민주당 의원은 국민일보에 “지역균형발전을 위해선 정부 차원의 노력뿐 아니라 지방정부의 노력도 필요한 상황에서 서울시장 후보와 강원지사 후보가 선도적으로 뜻을 모은 것”이라고 밝혔다.



이날 두 후보가 체결한 5대 협력 과제는 공공형 휴양 관광인프라 공동 확충, 체류형 워케이션(Workation) 활성화, 상생형 주거모델 도입, 도농 상생 먹거리 공급망 확대, 강원 교통 인프라 개선 및 공동 마케팅 협업이다. 서울시민은 강원도에 서울시민 전용 휴양시설을 갖게 되고, 강원도민은 서울에서 강원도산 농축수산물을 직거래할 기회를 갖게 된다는 게 두 후보의 설명이다. 우 후보 측 관계자는 “이 대통령의 정무수석이었던 우 후보와 대통령에게 행정 능력을 인정받은 정 후보가 상대 후보보다 지역균형발전을 잘 이뤄낼 거란 점을 알리기 위한 취지에서 협약식이 마련된 것”이라고 말했다.







한웅희 기자 han@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 한웅희 기자 han@kmib.co.kr 664 응원 하기 충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다. 6·3 지방선거 더불어민주당 광역단체장 후보들이 지역 간 상생협약과 공통 공약을 앞세워 팀플레이에 착수했다. 여당 후보로서 공약의 실현 가능성이 높다는 정책적 우위를 강조하고 이재명 대통령의 높은 지지율 후광도 입으려는 전략으로 풀이된다.민주당 전재수 부산시장 후보와 하정우 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보는 6일 부산시의회에서 인공지능(AI) 공통 공약을 발표했다. 전 후보의 핵심 공약인 ‘해양수도 부산’에 청와대 AI수석비서관으로 근무한 하 후보의 정체성을 입히겠다는 구상이다. 구체적으론 부산의 항구와 아랍에미리트(UAE)의 칼리파 항구를 잇는 통합 AI 항만 시스템을 만들고 동부산의 미디어 AI특구 지정 및 AI산업운영센터 신설을 통한 서부산 제조업의 AI 전환 공약이 발표됐다.두 후보의 공통 공약 발표는 ‘민주당 부산시장·국회의원’ 패키지 상징성과 이재명정부 국정과제의 높은 실현 가능성을 앞세워 부산 지역 선거를 치르겠다는 민주당 전략의 일환이다. 전 후보는 “이재명정부의 AI 정책을 설계했던 하 후보와 함께 부산의 미래 먹거리를 준비하겠다”고 말했다. 하 후보는 “부산·울산·경남이 과거 성공에 머무르지 않고 다시 대한민국의 성장 엔진이 되기 위해선 부·울·경 산업에 AI가 결합돼야 한다”고 강조했다.정원오 서울시장 후보와 우상호 강원지사 후보는 국회에서 만나 ‘강원·서울 상생협력’ 협약을 체결했다. 이재명정부 국정과제인 지역균형발전을 실현하고자 강원의 자연과 서울의 혁신·소비 역량을 결합해 상생하는 협력 모델을 만들겠다는 취지다. 정 후보 선거대책위원회 수석대변인인 이정헌 민주당 의원은 국민일보에 “지역균형발전을 위해선 정부 차원의 노력뿐 아니라 지방정부의 노력도 필요한 상황에서 서울시장 후보와 강원지사 후보가 선도적으로 뜻을 모은 것”이라고 밝혔다.이날 두 후보가 체결한 5대 협력 과제는 공공형 휴양 관광인프라 공동 확충, 체류형 워케이션(Workation) 활성화, 상생형 주거모델 도입, 도농 상생 먹거리 공급망 확대, 강원 교통 인프라 개선 및 공동 마케팅 협업이다. 서울시민은 강원도에 서울시민 전용 휴양시설을 갖게 되고, 강원도민은 서울에서 강원도산 농축수산물을 직거래할 기회를 갖게 된다는 게 두 후보의 설명이다. 우 후보 측 관계자는 “이 대통령의 정무수석이었던 우 후보와 대통령에게 행정 능력을 인정받은 정 후보가 상대 후보보다 지역균형발전을 잘 이뤄낼 거란 점을 알리기 위한 취지에서 협약식이 마련된 것”이라고 말했다.정 후보와 추미애 경기지사 후보, 박찬대 인천시장 후보도 ‘정·추·박’의 수도권 연대 전략을 발표하며 ‘원팀’ 행보를 예고했다. 첫 연대 정책은 서울·경기·인천 교통패스를 하나로 통합하는 교통 공약이 될 가능성이 크다. 추 후보는 버스, 지하철, 철도를 하나로 통합하는 ‘수도권 원패스’ 도입을 약속했다. 경기도의 ‘더(The) 경기패스’와 서울시 ‘기후동행카드’를 연계해 수도권 단일 교통패스를 구축하겠다는 것이다. 대규모 재정 투입이 예상되는 만큼 서울·인천과의 수도권 행정협의회 구성을 통해 비용 분담과 운영체계를 조율하겠다는 방침이다. 정 후보 측은 “서울과 경기는 긍정적으로 협의가 진행되고 있지만 인천 쪽에서 고민이 있는 걸로 안다”고 전했다.한웅희 기자 han@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지