2차 종합특검, 방첩사 ‘2024년 초 계엄 준비 정황’ 문건 작성자 특정
김철진 기획관리실장 ‘키맨’ 지목
계엄 준비·2차 계엄 시도 관여 의혹
노상원 ‘수집소’ 연평부대 현장 검증
2차 종합특검이 국군방첩사령부의 2024년 상반기 계엄 준비 정황이 담긴 문건 작성자를 김철진 전 국방부 군사보좌관(당시 방첩사 기획관리실장)으로 특정한 것으로 파악됐다. 김 전 보좌관은 12·3 비상계엄 당시엔 윤석열 전 대통령이 2차 계엄 관련 발언을 한 장소로 지목된 합동참모본부 전투통제실에 머물렀던 인물이기도 하다. 방첩사 계엄 준비 의혹과 2차 계엄 시도 의혹을 동시에 수사 중인 특검은 김 전 보좌관을 핵심 관계자로 보고 수사를 진행 중이다.
6일 법조계에 따르면 특검은 방첩사가 2024년 2월 작성한 ‘계엄사령부 합동수사본부 운영 계획’ 문건 작성자를 당시 기획관리실장이었던 김 전 보좌관으로 특정했다. 문건에는 비상계엄 발령 시 방첩사 부대원과 경찰 등 각 기관의 인력을 합수부로 결집하는 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 특검은 이 문건을 토대로 방첩사가 2024년 상반기부터 비상계엄에 대한 구체적 준비에 착수했다고 의심한다.
특검은 여인형 전 방첩사령관의 측근으로 분류되는 김 전 보좌관을 당시 방첩사의 계엄 준비 정황을 밝힐 주요 인물로 보고 있다. 김 전 보좌관과 여 전 사령관은 2023년 11월 단행된 군 인사에서 함께 방첩사 지휘부에 임명됐다. 이를 두고 방첩사 지휘부가 여 전 사령관 측근으로 채워졌다는 비판이 일기도 했다. 이기헌 더불어민주당 의원은 2024년 12월 13일 국회 본회의에서 “완전히 부대를 사령관의 사부대로 사조직화한 것”이라고 지적했다.
김 전 보좌관은 특검의 주요 수사 대상인 윤 전 대통령 등의 ‘2차 계엄’ 준비 의혹을 밝힐 핵심 인물로도 꼽힌다. 윤 전 대통령은 국회의 비상계엄 해제 요구 의결 뒤인 2024년 12월 4일 오전 1~2시 합참 전투통제실 내 결심지원실에서 “다시 걸면 된다” “두 번 세 번 하면 된다” 등 2차 계엄을 시사했다는 의혹을 받는다. 김 전 보좌관은 12월 3~4일 합참 전투통제실에 머물며 김용현 전 국방부 장관을 보좌했다. 특검은 그를 전투통제실 상황의 주요 목격자로 보고 있다.
특검은 향후 김 전 보좌관을 참고인 신분으로 불러 조사하며 두 의혹 모두를 조사할 계획이다. 특히 방첩사의 비상계엄 준비 의혹과 관련해 문건 작성 경위와 여 전 사령관 등 윗선의 지시 내용 등을 확인할 전망이다.
한편 특검은 노상원 전 정보사령관 수첩에 기재된 ‘수집소’의 장소를 해병대 연평부대로 특정하고, 이날 현장 검증을 통해 부대 내 수용 가능 시설 등을 둘러봤다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
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