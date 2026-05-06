박왕열 마약 공급 ‘청담사장’ 신상 공개
경찰이 ‘마약왕’ 박왕열에게 100억원대 마약을 공급한 혐의를 받는 일명 ‘청담사장’ 최모(51)씨의 신상을 공개한다.
경기남부경찰청은 6일 신상정보공개 심의위원회를 열고 최씨 이름과 나이, 머그샷을 공개키로 했다. 최씨 신상은 오는 12일 경기남부경찰청 홈페이지에 게시된다. 게시 기간은 다음 달 11일까지다. 최씨가 공개 결정 확인서를 제출하지 않아 관련 법률에 따라 공개가 5일 이상 늦어지게 됐다.
최씨는 2019년부터 최근까지 필로폰 22㎏ 등 100억원 상당의 마약류를 국내에 밀반입하거나 유통한 혐의를 받는다. 경찰은 태국 경찰과 공조해 지난달 10일 태국 현지에서 최씨를 검거했다. 지난 1일 국내 압송된 그는 구속 상태로 수사받고 있다. 박왕열에 대해선 “모르는 사람”이라고 부인한 것으로 알려졌다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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