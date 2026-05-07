6년 만에 바리케이드 풀려난 ‘평화의 소녀상’
“전쟁 성범죄 끝까지 처벌되길”
일본군 위안부 피해자를 상징하는 ‘평화의 소녀상’에 설치됐던 경찰 바리케이드가 6년 만에 철거됐다.
정의기억연대(정의연)는 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근에서 열린 ‘일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위’에서 바리케이드 철거 행사를 열었다.
시위 참가자들은 소녀상을 닦고 바리케이드를 철거하는 ‘다시 만난 소녀상’ 퍼포먼스를 진행하며 환호성을 터뜨렸다. 이들은 소녀상에 보라색 화관을 씌우며 “일본 정부는 공식 사죄와 법적 배상하라” “평화가 이겼다” 등의 구호를 외쳤다. 한경희 정의연 이사장은 “평화의 소녀상이 5년 11개월 만에 시민의 품으로 돌아왔다. 정말 반갑다”고 밝혔다.
현장을 찾은 시민들은 소녀상 옆 의자에 앉아 사진을 찍었다. 윤지은(19) 한국YWCA연합회 활동가는 “한국뿐 아니라 전 세계에서 자행되는 전쟁 성범죄가 끝까지 처벌되길 바란다”고 말했다.
바리케이드는 위안부 반대 단체 집회로 인해 소녀상 훼손 우려가 제기되면서 2020년 6월 설치됐다. 그러나 반대 집회를 주도한 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표가 사자명예훼손 등 혐의로 지난 3월 구속되면서 현장 긴장이 완화되자 철거 논의가 본격화했다. 경찰은 바리케이드 철거 이후에도 기동대를 배치하는 등 안전 조치를 이어갈 방침이다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
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