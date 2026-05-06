3살 아들 친부 기소… “돌침대 내팽개쳐 사망”
檢 보완수사 과정서 학대 파악
지난해 12월에도 머리 손상
경기 양주시에서 머리를 다쳐 숨진 3세 아이 사건과 관련해 친부가 아이를 돌침대에 내팽개쳐 숨지게 한 것으로 조사됐다.
의정부지검 형사3부(부장검사 이주현)는 6일 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 아동학대치사 등 혐의로 20대 남성 A씨를 구속기소했다고 밝혔다. A씨는 지난달 9일 양주시 옥정동 집에서 3세 아들 B군이 기저귀에 소변을 봤다는 이유로 B군의 한쪽 팔을 잡고 돌침대에 내팽개쳐 숨지게 한 혐의를 받는다. B군의 머리 손상 원인은 검찰의 보완 수사 과정에서 파악됐다.
검찰은 B군의 머리와 턱 등이 돌침대 바닥과 모서리에 부딪혀 외상성 경막하출혈 등을 입은 것으로 판단했다. B군은 뇌수술을 받고 중환자실에서 치료받다가 지난달 14일 숨졌다.
검찰은 보완 수사 과정에서 지난해 12월 B군에 대한 아동학대 의심 신고가 접수됐으나 불기소 처분됐던 사건도 재검토했다. 검찰은 또 A씨가 지난해 12월 B군이 거짓말을 한다는 이유로 머리를 벽에 부닥치게 하는 등 학대 행위로 다치게 한 것으로 파악했다.
검찰은 사건 초기 경찰로부터 A씨와 가족들이 B군에 대한 연명치료 중단을 검토한다는 상황을 전달받았다. 이어 친권행사 정지 등을 내용으로 하는 임시 조치가 이뤄지도록 경찰에 요청했다.
앞서 지난달 9일 오후 6시44분쯤 양주시 옥정동 한 아파트에서 “아기가 울고 경련한다”는 신고가 접수됐다. B군은 의식 없는 상태로 병원에 이송돼 뇌수술을 받고 치료받았으나 지난달 14일 숨졌다. 병원 측은 머리 외상 등 아동학대 의심 정황을 확인하고 부모를 경찰에 신고했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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