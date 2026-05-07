하루만에 확 바뀐 이란 혁명수비대 “단호 조치”→“호르무즈 통항 보장”
‘합의문 마련 근접’ 보도 후 새 성명
“침략자 위협 무력화, 새 협약 준비”
이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 “침략자의 위협이 무력화되고 새로운 협약이 준비됨에 따라 호르무즈 해협에서 안전한 통항이 보장될 것”이라고 밝혔다.
IRGC 해군사령부는 6일(현지시간) 엑스에 공개한 성명에서 “호르무즈 해협에서 이란의 규정을 준수하고 해양 안보에 기여한 페르시아만과 오만만의 선장·선주들에게 감사하다”며 이같이 밝혔다. 성명은 미국과 이란이 종전을 위한 1장짜리 합의문 마련에 근접했다는 미국 매체 악시오스 보도 직후에 나왔다. 앞서 전날 성명에선 “해협을 지나갈 수 있는 유일의 안전 항로는 공화국(이란 정부)이 공표한 통로뿐이며 다른 해로로 선박이 이탈하면 단호한 조치에 직면할 것”이라고 경고했다. 불과 하루 만에 성명의 온도가 달라졌다.
이란 정부는 전날부터 호르무즈 해협 통항 계획을 세운 모든 선박에 대해 이란 페르시아만해협관리청 공식 이메일(info@PGSA.ir)에 신청서를 보낸 뒤 운항 방식을 조율하도록 강제하고 있다. 이란 정부가 선사에 보낼 안내 사항과 통항 규정도 이메일을 통해 전달된다. 이란 정부의 이런 조치는 민간 선박의 통항권이 보장된 국제 공해로 인식됐던 호르무즈 해협에서 자국의 통제력을 공식화한 것으로 평가된다.
미국은 해협 개방을 위한 국제 공조를 촉구했다. 마코 루비오 미국 국무장관은 이날 백악관에서 기자회견을 열고 “이란이 호르무즈 해협 개방을 거부할 경우 제재를 가하는 내용을 담은 결의안을 유엔 안전보장이사회에 제출했다”고 밝혔다. 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE), 카타르, 쿠웨이트, 바레인 등 걸프국이 참여한 이 결의안에는 이란의 선박 공격 및 통항료 징수 중지, 인도주의 통로 구축은 물론 기뢰 부설 중단·위치 공개·제거 협력 등이 담긴 것으로 알려졌다.
앞서 유사한 내용으로 지난달 바레인이 발의한 결의안은 상임이사국인 중국과 러시아의 거부권 행사로 부결됐다. 로이터통신은 루비오 장관이 이날 발표한 결의안에는 중국과 러시아를 의식해 군사 행동을 명시적으로 승인하는 표현은 제외됐다고 전했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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