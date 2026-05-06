HMM 사고 선박, 이르면 7일 두바이항 도착… 원인 규명 장기화 우려

HMM, 사고 원인 추정 ‘신중’

“외교 사안… 자체 결론 어려워”

수면 아래 선체부터 확인해야

HMM 나무호. HMM 제공

호르무즈 해협에 갇혀 있다 폭발·화재가 발생한 HMM 나무호의 예인 작업이 시작됐다. 이르면 7일 두바이항에 도착해 본격적인 선체 조사가 이뤄질 예정이다. 업계에선 외부 요인에 의한 폭발설에 무게를 싣지만, 원인 규명이 장기화될 가능성도 제기된다.



HMM은 6일 “나무호를 두바이항으로 옮기기 위해 예인선을 확보했다”고 밝혔다. 해당 예인선은 일반 터그보트보다 엔진 출력이 높고, 규모도 큰 선박으로 알려졌다. 나무호가 자체 기동이 어렵다는 점이 고려됐다. 두바이항 도착 예정 시간은 이르면 7일 또는 8일이다. 선박이 항구에 접안하면 본격적인 조사가 시작된다. 두바이 현지 한국선급 지부 인력과 중앙해양안전심판원 조사관, 소방청 감식 전문가 등이 정밀조사에 참여할 계획이다.



앞서 지난 4일 오후 8시40분쯤(한국시간) 호르무즈 해협 내측 아랍에미리트(UAE) 인근 바다에 정박 중이던 HMM 나무호 기관실 좌현에서 폭발과 함께 화재가 발생했다. 선원들이 이산화탄소 소화설비로 4시간여 만에 진화에 성공해 인명피해로 이어지지는 않았다. 배 안에는 한국인 6명과 외국인 선원 18명이 탑승 중이었다.



HMM은 잠정 원인 추정조차 조심스러운 입장이다. 선박을 항만 독(선박 건조공간)에 올린 뒤 선체 조사부터 거쳐야 한다는 것이다. 기관실에 이산화탄소가 남아 있을 수 있어 선체 확인도 쉽지 않은 것으로 전해졌다. HMM 관계자는 통화에서 “외교 사안으로 커진 만큼 내부적으로 결론을 낼 수 있을지 모르겠다”며 “‘피격’이라는 단어도 우리가 판단할 수 있는 영역이 아닌 게 됐다”고 말했다. 다만 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장과 달리 선박이 단독행동을 한 건 아니라는 게 HMM의 설명이다. 이동을 위해 닻을 감아올리는 등 돌발 행동을 하지 않았고, 그대로 있었다는 것이다.



업계에선 원인 규명이 장기화될 우려도 나온다. 현재까지는 자체 결함 등 내부 폭발 가능성은 작다는 게 중론이다. 나무호가 지난해 진수된 신조선인 데다 당시 주변에 있던 중국 선박도 원인 불명의 충격을 받았다는 주장이 있기 때문이다. 인근 3㎞ 해상에 있던 컨테이너선 HMM 다온호 선원들이 해당 중국 선박에서 이런 내용을 알리는 무전을 들었다고 한다. 표적 공격보다는 본보기 성격일 수 있다는 취지다.







박장군 기자 general@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 호르무즈 해협에 갇혀 있다 폭발·화재가 발생한 HMM 나무호의 예인 작업이 시작됐다. 이르면 7일 두바이항에 도착해 본격적인 선체 조사가 이뤄질 예정이다. 업계에선 외부 요인에 의한 폭발설에 무게를 싣지만, 원인 규명이 장기화될 가능성도 제기된다.HMM은 6일 “나무호를 두바이항으로 옮기기 위해 예인선을 확보했다”고 밝혔다. 해당 예인선은 일반 터그보트보다 엔진 출력이 높고, 규모도 큰 선박으로 알려졌다. 나무호가 자체 기동이 어렵다는 점이 고려됐다. 두바이항 도착 예정 시간은 이르면 7일 또는 8일이다. 선박이 항구에 접안하면 본격적인 조사가 시작된다. 두바이 현지 한국선급 지부 인력과 중앙해양안전심판원 조사관, 소방청 감식 전문가 등이 정밀조사에 참여할 계획이다.앞서 지난 4일 오후 8시40분쯤(한국시간) 호르무즈 해협 내측 아랍에미리트(UAE) 인근 바다에 정박 중이던 HMM 나무호 기관실 좌현에서 폭발과 함께 화재가 발생했다. 선원들이 이산화탄소 소화설비로 4시간여 만에 진화에 성공해 인명피해로 이어지지는 않았다. 배 안에는 한국인 6명과 외국인 선원 18명이 탑승 중이었다.HMM은 잠정 원인 추정조차 조심스러운 입장이다. 선박을 항만 독(선박 건조공간)에 올린 뒤 선체 조사부터 거쳐야 한다는 것이다. 기관실에 이산화탄소가 남아 있을 수 있어 선체 확인도 쉽지 않은 것으로 전해졌다. HMM 관계자는 통화에서 “외교 사안으로 커진 만큼 내부적으로 결론을 낼 수 있을지 모르겠다”며 “‘피격’이라는 단어도 우리가 판단할 수 있는 영역이 아닌 게 됐다”고 말했다. 다만 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장과 달리 선박이 단독행동을 한 건 아니라는 게 HMM의 설명이다. 이동을 위해 닻을 감아올리는 등 돌발 행동을 하지 않았고, 그대로 있었다는 것이다.업계에선 원인 규명이 장기화될 우려도 나온다. 현재까지는 자체 결함 등 내부 폭발 가능성은 작다는 게 중론이다. 나무호가 지난해 진수된 신조선인 데다 당시 주변에 있던 중국 선박도 원인 불명의 충격을 받았다는 주장이 있기 때문이다. 인근 3㎞ 해상에 있던 컨테이너선 HMM 다온호 선원들이 해당 중국 선박에서 이런 내용을 알리는 무전을 들었다고 한다. 표적 공격보다는 본보기 성격일 수 있다는 취지다.반면 불이 난 기관실 좌현에 육안으로 확인되는 파공이나 침수 흔적이 없다는 주장도 있다. 업계 관계자는 “파공 여부를 놓고 주장이 엇갈리고 있어 수면 아래 선체 확인이 먼저”라고 강조했다.박장군 기자 general@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지