봄 농구 진 적 없다, 최준용의 자신감

[And 스포츠]

PO 8경기 19.4득점·8.0 리바운드

한경기 평균 35분 뛰어 ‘팀내 최장’

최준용 “내가 상대보다 뛰어나다”

지난 5일 고양 소노 아레나에서 열린 2025- 2026 프로농구 챔피언결정전 1차전에서 소노 케빈 켐바오의 수비를 뚫고 슛하는 부산 KCC 최준용. 뉴시스

프로농구 부산 KCC 포워드 최준용은 지난 5일 고양 소노와의 2025-2026 KBL 챔피언결정전 1차전을 승리로 이끈 뒤 “내가 상대 매치업보다 뛰어나다고 생각한다”며 자신감을 드러냈다. 6강 플레이오프(PO)부터 챔프전까지 무대가 커질수록 오히려 여유가 넘치는 모습이다.



그의 남다른 자신감의 바탕엔 100%의 승률이 있다. 최준용은 그동안 나선 봄 농구에서 단 한 번도 시리즈를 지지 않았다. 서울 SK에서 뛰던 2017-2018, 2021-2022시즌에 이어 KCC 유니폼을 입은 첫해인 2023-2024시즌 챔프전에 올라 모두 우승 반지를 꼈다. 최준용은 “경기를 쉽게 생각한 적은 없다”며 “상대가 나보다 뛰어날 수 있다. 그러더라도 내가 더 낫다고 생각해야 이길 수 있다”고 말했다.



지난 4강 PO 3차전에서 최준용은 데뷔 10년 만에 처음으로 다리가 풀려 넘어질 정도로 달렸다. 네 번째 봄 농구를 맞은 그는 “몸을 갈아 넣겠다”는 각오다. 올 시즌 주장 완장을 찬 그는 부상 탓에 정규시즌 총 54경기 중 22경기밖에 나서지 못했다. 그의 빈자리를 동료들이 메우느라 고생했다. 최준용은 “나와 함께 뛰려고 온 동료들이 고생을 많이 했다”며 미안한 마음을 드러냈다.



이를 만회하려는 듯 올해도 ‘봄 초이’ 모드다. 유독 봄 농구에 들어서면 펄펄 날아 붙은 별명이다. 이번 포스트시즌에도 8경기에 나서 평균 19.4득점 8.0리바운드 3.1어시스트를 몰아쳤다. 평균 35분9초로 팀에서 가장 긴 시간을 뛰고 있다. 평균 24분37초 11.5득점의 정규시즌 때보다 매서워졌다. 특히 위기의 순간에 흐름을 되찾아오는 데엔 늘 최준용이 있었다.



그의 경험과 여유에 팀 전체가 기대를 걸고 있다. 이상민 감독은 “어떻게 해야 이기는지 아는 선수들”이라며 굳건한 믿음을 드러내고 있다. 팀 동료 허훈은 챔프전을 확정지은 뒤 “봄동 같은 최준용만 믿고 가겠다”며 고추장 역할을 자처하기도 했다. 최준용은 “모두가 ‘우승 청부사’라며 부담을 준다. 이번에 우승하면 은퇴해도 될 것 같다”고 너스레를 떨었다.







정신영 기자 spirit@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 프로농구 부산 KCC 포워드 최준용은 지난 5일 고양 소노와의 2025-2026 KBL 챔피언결정전 1차전을 승리로 이끈 뒤 “내가 상대 매치업보다 뛰어나다고 생각한다”며 자신감을 드러냈다. 6강 플레이오프(PO)부터 챔프전까지 무대가 커질수록 오히려 여유가 넘치는 모습이다.그의 남다른 자신감의 바탕엔 100%의 승률이 있다. 최준용은 그동안 나선 봄 농구에서 단 한 번도 시리즈를 지지 않았다. 서울 SK에서 뛰던 2017-2018, 2021-2022시즌에 이어 KCC 유니폼을 입은 첫해인 2023-2024시즌 챔프전에 올라 모두 우승 반지를 꼈다. 최준용은 “경기를 쉽게 생각한 적은 없다”며 “상대가 나보다 뛰어날 수 있다. 그러더라도 내가 더 낫다고 생각해야 이길 수 있다”고 말했다.지난 4강 PO 3차전에서 최준용은 데뷔 10년 만에 처음으로 다리가 풀려 넘어질 정도로 달렸다. 네 번째 봄 농구를 맞은 그는 “몸을 갈아 넣겠다”는 각오다. 올 시즌 주장 완장을 찬 그는 부상 탓에 정규시즌 총 54경기 중 22경기밖에 나서지 못했다. 그의 빈자리를 동료들이 메우느라 고생했다. 최준용은 “나와 함께 뛰려고 온 동료들이 고생을 많이 했다”며 미안한 마음을 드러냈다.이를 만회하려는 듯 올해도 ‘봄 초이’ 모드다. 유독 봄 농구에 들어서면 펄펄 날아 붙은 별명이다. 이번 포스트시즌에도 8경기에 나서 평균 19.4득점 8.0리바운드 3.1어시스트를 몰아쳤다. 평균 35분9초로 팀에서 가장 긴 시간을 뛰고 있다. 평균 24분37초 11.5득점의 정규시즌 때보다 매서워졌다. 특히 위기의 순간에 흐름을 되찾아오는 데엔 늘 최준용이 있었다.그의 경험과 여유에 팀 전체가 기대를 걸고 있다. 이상민 감독은 “어떻게 해야 이기는지 아는 선수들”이라며 굳건한 믿음을 드러내고 있다. 팀 동료 허훈은 챔프전을 확정지은 뒤 “봄동 같은 최준용만 믿고 가겠다”며 고추장 역할을 자처하기도 했다. 최준용은 “모두가 ‘우승 청부사’라며 부담을 준다. 이번에 우승하면 은퇴해도 될 것 같다”고 너스레를 떨었다.올 시즌 6위로 겨우 PO 막차를 탄 KCC는 부상 선수들의 복귀로 완전히 다른 팀이 됐다. 이 기세를 몰아 6위 팀 최초로 챔피언 자리를 넘보고 있다. 앞서 1차전을 잡으며 우승 확률 71.4%를 선점했다. 7일 오후 고양 소노 아레나에서 소노와 2차전을 치른다. 최준용은 “다시 첫 게임이라 생각하고 준비하겠다”고 말했다.정신영 기자 spirit@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지