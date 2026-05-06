한강버스 탑승객, 징검다리 연휴 닷새간 2만3천명
노동절엔 5584명 일일 최다
노동절부터 어린이날까지 이어진 징검다리 연휴 기간 한강버스에 탑승한 인원이 2만3000여명에 달한 것으로 집계됐다. 이 기간 하루 평균 탑승객은 지난달과 비교해 84% 증가했다.
서울시는 지난 1∼5일 한강버스 탑승객이 2만3443명으로 일평균 4689명을 기록했다고 6일 밝혔다. 이는 지난달 일평균 탑승객 2550명보다 2139명 많은 숫자다.
노동절인 지난 1일에는 5584명이 한강버스를 이용해 운항을 시작한 이래 일일 최다 탑승 인원을 기록했다. 2일과 5일에도 각각 5237명, 5423명이 탑승했다.
한강버스는 지난해 9월 18일 정식 운항을 시작했다. 같은 해 11월 15일 잠실선착장 인근에서 발생한 강바닥 걸림 사고로 올해 2월 28일까지 일부 구간만 운항했다. 이후 3월 1일 전 구간 운항이 재개된 뒤 탑승객은 증가세를 탔다. 3월 탑승객은 6만2491명, 4월 탑승객은 7만6488명이었다. 누적 탑승객은 3월 이후 16만2422명, 지난해 9월 이후 26만7357명으로 파악됐다.
시는 이달 중 여의도·뚝섬·잠실·압구정·옥수·마곡선착장에 한강을 보며 쉴 수 있는 소규모 정원 ‘리버뷰가든’과 그늘막, 간이 책상을 설치할 예정이다. 최근 망원·뚝섬선착장 인근에는 휴식 공간 ‘전망 쉼터’를 마련했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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