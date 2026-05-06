“배신자 소리 들어도 국민 선택… 李 공소취소는 계엄과 다른가”
[지금 우리후보는?] 한동훈 부산 북갑 국회의원 후보
한동훈 전 국민의힘 대표는 “부산 북갑에서 승리해 이재명정권의 폭주, 장동혁 당권파의 퇴행을 제어하는 것이 보수 재건의 큰 첫걸음”이라고 밝혔다. 한 전 대표와 박민식 국민의힘 후보, 하정우 더불어민주당 후보가 출마한 부산 북갑은 이번 국회의원 보궐선거 최대 격전지로 꼽힌다. 6일 부산 북구의 한 카페에서 만난 한 전 대표는 후보 단일화 가능성에 대해 “세상에 0%는 없다”면서도 “보수 재건의 열망에 그런 정치공학은 후순위”라고 거리를 뒀다. ‘배신자 프레임’에 대해선 “배신자 소리 만 번 들어도 국민을 택하겠다”고 밝혔다. 다음은 일문일답.
-북갑 무소속 출마를 결심한 이유는.
“보수를 재건해 나라를 지키려고 나왔다. 정권이 대놓고 공소취소를 꺼낼 만큼 국가 시스템이 무너졌다. 보수는 그조차 견제하지 못할 정도로 퇴행했다. 보수 재건은 국가 전체를 위한 것이다. 부산은 민심에 어긋나는 걸 용납하지 않는 보수의 본산이다. 선거에서 승리해 이재명정권의 폭주, 장동혁 당권파의 퇴행을 제어하는 게 재건의 첫걸음이다.”
-박 후보와의 단일화 가능성은.
“세상에 0%가 어디 있겠나. 그러나 이 선거는 대단히 역사적이고 중요한 선거다. 보수 퇴행을 막고, 정권의 폭주를 견제할 마지막 기회다. 그런 열망 앞에서 정치공학 문제는 후순위다.”
-대선을 앞두고 하 전 수석과 대담했었다.
“대선 출마를 준비하던 때였다. 그분으로서도 큰 결심이었을 거고, 함께 정치를 할 수 있겠다는 생각도 들었다. 이재명정부에 들어간 것도 국가 발전 차원에서 응원했다. 그런데 ‘AI 골든타임 놓치면 나라 망한다’고 말한 사람이 누구였나. 골든타임이 벌써 끝난 건가. 청와대가 하 전 수석이 무능해서 내보낸 거면 인사 실패, 유능한데 보낸 거라면 무책임한 것이다.”
-정치인으로 격동의 시절을 보냈는데.
“파도 없는 인생이 있나. 계엄, 탄핵 국면에서 흔들린 적은 있어도 원칙을 바꾸지 않았다. 계엄은 위법했다. 우리가 배출한 대통령이라도 막아야 한다는 입장은 2024년 12월 3일 오후 10시30분부터 지금까지 변하지 않았다. 다만 정치적 이상을 이루기 위해 타협도, 유연성도 필요하다는 측면에선 달라진 점이 많다. 국민을 잘살게 하겠다는 마음도 절실해졌다.”
-보수 진영에서 ‘배신자 프레임’으로 비판한다.
“계엄은 굉장히 큰 잘못이다. 대한민국에서 불법 계엄을 한 대통령이 권력을 유지하는 건 불가능하다. 그래서 윤 전 대통령을 설득해 조기 사퇴 약속을 받아냈다. 탄핵보다 그 길로 가고 싶었다. 그런데 윤 전 대통령이 곧바로 약속을 어기고 군통수권 등 권한을 행사하겠다고 했다. 유혈 사태가 안 났겠나. 국민이 용납하지 않을 것이고, 보수는 절멸했을 것이다. 윤석열 대신 국민을 택한 거다. 배신자 소리 만 번 들어도 국민을 따르겠다.”
-장동혁 대표의 행보를 어떻게 보나.
“모든 언론이 한 정치 세력을 이렇게 집중적으로 때리는 전례가 있었나. 후보 공천이 안 끝났는데도 지역에선 오지 말라고 한다. 제가 평가할 것 없이 이미 언론도, 후보도 비정상이라고 평가한다.”
-국회에 입성하면 가장 먼저 할 일은.
“공소취소를 저지하고 대통령 탄핵에 앞장서겠다. 대통령이 자기 사건을 없애는 게 계엄하고 뭐가 다른가. 그런데 공소취소하면 안 된다는 민주당 의원이 단 한 명도 안 보인다. 이 대통령이 계엄하면 민주당은 저처럼 막지 않을 건가.”
부산=정우진, 박준상 기자 uzi@kmib.co.kr
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