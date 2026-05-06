민주, 군산갑 김의겸·군산을 박지원·광산을 임문영 전략공천
서귀포 김성범·대구 달성 박형룡
재보선 공천 13곳 완료…공주만 남아
더불어민주당이 6일 6·3 재보궐선거 대상 14곳 중 충남 공주·부여·청양을 제외한 13곳의 전략공천 후보를 확정했다. 제주 서귀포에는 김성범 전 해양수산부 차관, 광주 광산을에는 임문영 국가인공지능(AI)전략위원회 상근부위원장, 전북 군산·김제·부안갑에는 김의겸 전 의원, 군산·김제·부안을에는 박지원 최고위원, 대구 달성에는 박형룡 지역위원장이 각각 공천됐다.
강준현 수석대변인은 “김 전 차관은 해수부에서 30년간 헌신하며 차관까지 오른 해양수산 분야 최고 전문가”라며 “지난해 장관 직무대행으로 해수부 부산 시대를 성공적으로 이끌며 리더십을 입증했다”고 평가했다. 광주 광산을의 임 부위원장에 대해선 “광주에서 나고 자란 인물로, 이재명정부 AI 정책을 총괄해온 적임자”라며 “광주 첨단과학 국가산단의 미래 먹거리를 책임 있게 설계할 후보”라고 설명했다.
김 전 의원은 “군산 토박이이자 이재명정부 초대 새만금개발청장을 지낸 인물”이라고 소개했다. 박 최고위원은 “민주당 역사상 최초의 평당원 최고위원”이라며 “군산·김제·부안의 목소리를 중앙정부와 국회로 끌어올릴 자산”이라고 평가했다. 대구 달성군에 전략공천된 박 위원장에 대해선 “험지 중 험지인 대구에서 20년간 묵묵히 헌신해온 대구 전문가”라며 “보수의 심장을 성장의 심장으로 바꾸겠다는 진심이 시민 선택을 받을 것”이라고 자신했다. 박 위원장은 국민의힘 이진숙 후보와 맞붙는다.
민주당은 충남 공주·부여·청양 지역 공천은 아직 결론을 내리지 못했다. 조승래 사무총장은 “지난 4일 박정현 전 군수 출마가 어렵다는 점을 확인한 뒤 대체 후보 영입 작업을 하고 있다”며 “현재 원성수 전 공주대 총장과 젊은 법조인 출신 인사를 접촉 중”이라고 밝혔다. 그러면서 “2~3일 정도 충분히 고민할 시간을 주고, 금요일을 넘기지는 않게 정리할 계획”이라고 덧붙였다. 이어 국민의힘 내부 공천 상황을 언급하며 “정진석 전 비서실장 공천 여부를 둘러싼 비상식적 논쟁 상황도 지켜볼 필요가 있다”고 했다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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