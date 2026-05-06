서울 20년새 초미세먼지 40% 감소… “탈디젤화 효과”
시내버스 23% 전기차로 전환
경유버스 8900여대 친환경화
“대기질 국외 요인 관리 한계”
서울의 초미세먼지 농도가 20년 새 40% 감소한 것으로 나타났다. 경유버스 퇴출과 노후 경유차 감축 등 ‘탈디젤’ 정책이 대기질 개선으로 이어진 것으로 분석됐다. 다만 정부 차원에서 국외 유입 먼지를 차단하는 정책이 동반돼야 개선 효과가 극대화될 전망이다.
서울시는 시내 초미세먼지(PM2.5) 연평균 농도가 2006년 ㎡당 30㎍에서 지난해 18㎍로 감소했다고 6일 밝혔다. 같은 기간 미세먼지(PM10) 농도도 ㎡당 60㎍에서 32㎍로 약 47% 떨어졌다. 초미세먼지 ‘나쁨’(㎡당 36㎍ 이상) 일수는 2006년 108일에서 지난해 32일로 하락했다. ‘좋음’(15㎍ 이하) 일수는 73일에서 182일로 늘었다.
시는 이 같은 대기질 개선의 배경으로 경유버스의 탈디젤화를 꼽았다. 시는 2006년부터 경유버스 8900여대를 CNG(압축천연가스) 등 친환경 차량으로 전환해 2014년 완료했다. 이후 전기버스 도입을 진행하면서 지난해 말 기준 서울 시내버스 약 23%가 전기버스로 전환됐다.
환경부가 발표한 ‘경유버스 및 CNG버스 환경·경제성 분석’ 보고서에 따르면 경유버스가 1㎞ 주행할 때 배출하는 일산화탄소 양이 1.8㎏인 반면 CNG버스는 0.0587g에 불과하다. 질소산화물은 경유버스가 10.2g, CNG버스가 3.6g이다.
초미세먼지와 미세먼지의 주요 발생원인 질소산화물과 일산화탄소의 CNG버스 배출량이 경유버스보다 각각 3분의 1, 30분의 1 정도 수준밖에 안 되는 셈이다. 전기버스는 이마저도 없다.
시는 노후 경유차 매연저감장치(DPF) 부착 및 조기폐차 지원도 미세먼지 저감에 영향을 미친 것으로 보고 있다. 시는 지난해 노후 경유차 53만대에 대한 저공해조치를 완료했다.
2020년부터는 미세먼지 고농도 시기인 12월부터 3월까지 저공해 조치를 하지 않은 배출가스 5등급 차량의 서울 전역 운행을 제한하고 있다. 녹색교통지역 상시 운행제한도 진행 중이다.
시 관계자는 “대기질에 영향을 주는 요인을 국내와 국외로 나눌 수 있다. 조치가 용이한 국내 상황에 변화를 주면서 미세먼지 농도 개선 효과를 볼 수 있었다”고 말했다. 2022년 기준 한국 대기질의 국내 영향은 60%, 국외 영향은 40%다. 국외 영향 대부분은 중국이 차지한다.
시는 올해도 시내버스 300대와 마을버스 100대를 전기버스로 교체할 계획이다. 전기화물차 1779대와 전기이륜차 4247대 보급도 추진한다. 또 2050년까지 모든 내연기관차 운행 제한을 목표로 노후차 운행 제한을 단계적으로 확대할 계획이다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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