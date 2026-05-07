더 팍팍해진 주머니… 물가는 2.6% 뛰었다

유가 상승에 1년9개월만에 최고치

최고가격제 등 없었다면 3.8% 추정

농축수산물 불안… 5월 더 오를 수도



지난달 소비자물가 상승률이 1년 전과 비교해 2.6% 뛰었다. 1년 9개월 만에 최고치다. 중동전쟁 이후 유가 상승 영향이 본격화되면서 다음 달 물가 상승 폭은 더 커질 것이라는 우려도 나온다.



국가데이터처가 6일 발표한 ‘4월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.37(2020년=100)로 전년 동월에 비해 2.6% 올랐다. 상승률은 2024년 7월(2.6%) 이후 21개월 만에 가장 높다. 자주 구매하는 품목 중심으로 구성된 생활물가지수는 1년 전보다 2.9% 상승했다.





경제협력개발기구(OECD)가 최근 올해 한국의 물가 상승률 전망치를 1.8%에서 2.7%로 상향 조정했는데, 이와 근접한 수준의 상승률을 보였다. 아직 연간 흐름을 단정하기엔 이르지만 물가 상승 압력이 예상보다 강하게 나타나고 있다는 평가다.



이번 물가 상승의 핵심 요인은 유가였다. 석유류 가격은 1년 전보다 21.9% 급등해 러시아·우크라이나 전쟁 충격이 반영됐던 2022년 7월(35.2%) 이후 3년 9개월 만에 최대 상승폭을 기록했다. 물가 기여도는 3월 0.39% 포인트에서 이번달 0.84% 포인트로 확대됐다. 휘발유(21.1%)와 경유(30.8%)도 각각 2022년 7월 이후 가장 큰 폭으로 올랐다.



유가와 연동되는 품목들도 줄줄이 가격이 뛰었다. 대표적으로 국제항공료는 항공 유류할증료가 반영되면서 전년 동월대비 15.9% 급등했다. 해외단체 여행비(11.5%), 엔진오일 교체료(11.6%), 자동차 수리비(4.8%)도 크게 상승했다. 공업제품은 3.8% 올라 2023년 2월(4.8%) 이후 가장 높은 상승률을 기록했다.







정부는 그러나 물가안정 대책이 일단 효과를 보고 있다는 평가를 내놨다. 이형일 재정경제부 1차관은 국무회의에서 “최고가격제 시행과 유류세 인하 영향으로 4월 물가상승률이 1.2% 포인트 하락한 것으로 추정됐다”고 말했다. 정부 조치가 없었다면 물가 상승률이 3.8%까지 올랐을 것이라는 의미다.



세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경제부 이누리 기자 nuri@kmib.co.kr 306 응원 하기 국민일보 경제부 이누리입니다 지난달 소비자물가 상승률이 1년 전과 비교해 2.6% 뛰었다. 1년 9개월 만에 최고치다. 중동전쟁 이후 유가 상승 영향이 본격화되면서 다음 달 물가 상승 폭은 더 커질 것이라는 우려도 나온다.국가데이터처가 6일 발표한 ‘4월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.37(2020년=100)로 전년 동월에 비해 2.6% 올랐다. 상승률은 2024년 7월(2.6%) 이후 21개월 만에 가장 높다. 자주 구매하는 품목 중심으로 구성된 생활물가지수는 1년 전보다 2.9% 상승했다.경제협력개발기구(OECD)가 최근 올해 한국의 물가 상승률 전망치를 1.8%에서 2.7%로 상향 조정했는데, 이와 근접한 수준의 상승률을 보였다. 아직 연간 흐름을 단정하기엔 이르지만 물가 상승 압력이 예상보다 강하게 나타나고 있다는 평가다.이번 물가 상승의 핵심 요인은 유가였다. 석유류 가격은 1년 전보다 21.9% 급등해 러시아·우크라이나 전쟁 충격이 반영됐던 2022년 7월(35.2%) 이후 3년 9개월 만에 최대 상승폭을 기록했다. 물가 기여도는 3월 0.39% 포인트에서 이번달 0.84% 포인트로 확대됐다. 휘발유(21.1%)와 경유(30.8%)도 각각 2022년 7월 이후 가장 큰 폭으로 올랐다.유가와 연동되는 품목들도 줄줄이 가격이 뛰었다. 대표적으로 국제항공료는 항공 유류할증료가 반영되면서 전년 동월대비 15.9% 급등했다. 해외단체 여행비(11.5%), 엔진오일 교체료(11.6%), 자동차 수리비(4.8%)도 크게 상승했다. 공업제품은 3.8% 올라 2023년 2월(4.8%) 이후 가장 높은 상승률을 기록했다.향후 물가 흐름은 더 불안하다는 전망이 나온다. 4월에는 농축수산물 가격이 작황·기상 여건 개선으로 하락하며 물가 상승 폭을 일부 억제했다. 다만 이런 방어 요인이 얼마나 이어질지 장담할 수 없다. 유상대 한국은행 부총재는 이날 물가상황점검회의에서 “5월 물가는 농축수산물 가격의 기저효과가 더해지면서 오름폭이 더 커질 것”이라고 말했다. 이두원 데이터처 경제동향통계심의관도 “최근 유가정보시스템을 보면 (석유류 관련 품목의) 추가 상승 여지가 있다”고 말했다.정부는 그러나 물가안정 대책이 일단 효과를 보고 있다는 평가를 내놨다. 이형일 재정경제부 1차관은 국무회의에서 “최고가격제 시행과 유류세 인하 영향으로 4월 물가상승률이 1.2% 포인트 하락한 것으로 추정됐다”고 말했다. 정부 조치가 없었다면 물가 상승률이 3.8%까지 올랐을 것이라는 의미다.세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지