쿠팡, 4년여만에 최대 적자… 김범석 “필요한 의무사항 이행”
1분기 영업손실 3545억원 공시
정보유출 사태 이은 탈팡 여파
“감소 와우 회원 수는 80% 회복”
쿠팡Inc가 올해 1분기 약 3500억원 규모의 영업 손실을 냈다. 계획된 적자 기조 하에 물류망 구축에 막대한 자금을 쏟아 붓던 2021년 4분기 이후 가장 큰 폭의 적자다. 지난해 11월 정보유출과 뒤이은 ‘탈팡(쿠팡 탈퇴)’으로 인한 실적 악화가 1분기에 집중적으로 반영된 탓으로 보인다. 최근 쿠팡의 동일인으로 지정된 김범석 쿠팡Inc 의장은 “감소한 와우 회원 수의 약 80%를 회복했다”고 표정관리에 나섰다.
미국 뉴욕증시 상장사인 쿠팡Inc는 올해 1분기 매출이 12조4597억원(85억400만 달러, 1분기 원달러 평균 분기 환율 1465.16원 적용)으로 전년 동기 대비 8% 성장했다고 5일(현지시간) 공시했다. 쿠팡Inc는 미국 뉴욕증시에 상장한 이후 지난해까지 분기마다 매출 성장률이 두 자릿수에 달했는데, 처음으로 한 자릿수로 내려앉았다.
특히 1분기 영업손실은 3545억원(2억4200만 달러)으로 적자로 전환됐다. 손실액이 지난해 연간 영업이익(6790억원)의 52%에 달하는 규모다. 영업손실 규모는 2021년 4분기(영업손실 4800억원) 이후 4년 3개월 만에 가장 컸다. 쿠팡은 2022년부터 적자를 줄이기 시작해 그 해 3분기에는 영업흑자로 돌아섰다. 2024년 2분기 소폭 적자를 기록했지만, 매출과 영업이익이 점차 확대되는 추세였다.
지난해 11월 정보유출 사태에 이은 탈팡 여파가 매출과 실적에 반영된 것으로 보인다. 실제로 1분기 활성 고객(해당 기간 제품을 한 번이라도 산 고객) 수는 2390만명으로 지난해 4분기(2460만명)보다 70만명 감소했다.
반면 이 기간 쿠팡의 뒤를 따르던 경쟁사들은 눈에 띄게 약진했다. 네이버의 올해 1분기 매출은 3조2411억원에 영업이익은 5418억원(전년 동기 대비 7.2% 증가)이었는데, 특히 서비스 부문 매출이 전년 동기 대비 35.6% 늘었다. 네이버와 견고한 ‘동맹’ 관계인 컬리도 약진했다. 컬리는 쿠팡의 1분기 실적발표가 열린 이날 네이버를 대상으로 보통주 49만8882주를 주당 6만6148원에 발행하는 330억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 공시했다.
김 의장은 이날 콘퍼런스콜에서 “4월 말 기준 탈퇴 회원의 재가입과 신규 회원 가입 증가로 사고 이후 감소한 와우 회원 수의 약 80%를 회복했다”고 말했다. 김 의장은 또 “지난 1월은 프로덕트 커머스 매출 성장률이 최저점을 기록했고, 이후 매달 전년 대비 실적이 개선돼 2~3월에는 개선 속도가 빨라졌다”고 말했다. 다만 김 의장은 “전년 대비 성장률은 근본적인 회복세를 온전히 반영하려면 시간이 걸릴 것”이라고 인정했다.
김 의장은 특히 이날 최근 공정거래위원회의 동일인 지정과 관련한 질문을 받고 이에 대한 입장을 처음으로 밝혔다. 그는 “최근 한국에서의 지정 사안을 인지하고 있으며 현재 면밀히 검토하고 있다”고 답했다. 그러면서 “항상 그래왔듯 사업을 운영하는 모든 국가와 지역에서 관련 규제를 준수하기 위해 노력하고 있다”면서 “앞으로도 규제 당국과 건설적으로 소통하면서 필요한 의무 사항들을 이행해 나갈 예정”이라고 강조했다.
다만 쿠팡은 정부의 동일인 지정 결정에 행정소송으로 맞설 것을 예고한 바 있다. 김 의장이 건설적으로 소통하겠다고 밝힌 것이 동일인 지정 의무를 다하겠다는 것인지, 행정소송으로 공정위와 맞서겠다는 것인지는 분명하지 않다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사