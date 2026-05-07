양자컴도 못 푸는 ‘양자 내성 암호’, 국가 핵심 인프라에 적용
통신·금융·국방 등 PQC 전환 확대
“기술 확보해 양자 보안 강국 도약”
정부가 양자 컴퓨팅 시대를 대비해 국가 암호 체계를 근본적으로 전환하는 작업에 속도를 내고 있다. 통신과 금융, 교통, 국방, 우주 등 핵심 인프라에 양자내성암호(PQC)를 시범 적용하고, 2030년까지 관련 핵심 기술을 100% 확보하기 위한 연구개발(R&D)에 착수한다. 기존 암호 체계를 위협하는 양자 컴퓨터 등장을 기정사실로 보고, 선제적으로 방어망 구축에 나선 것이다.
과학기술정보통신부는 의료·에너지·행정 분야에서 추진해 온 PQC 시범 전환 사업을 통신·금융·교통·국방·우주 등 5대 핵심 분야로 확대한다고 6일 밝혔다. 국가 안보 및 국민 안전과 밀접하게 연관된 인프라를 우선적으로 보호하겠다는 취지다. 공모 및 평가를 거쳐 드림시큐리티(통신)·케이스마텍(금융)·모빌위더스(교통)·대영에스텍(국방)·케이사인 컨소시엄(우주)이 각 분야 사업자로 최종 선정됐다.
PQC는 ‘양자 컴퓨터를 막는 방패’로 불리는 차세대 암호 기술이다. 양자 컴퓨터로도 풀기 어려운 복잡한 수학적 알고리즘을 활용해 해킹을 실질적으로 차단할 수 있다. 현재 국제적으로 널리 사용되는 암호체계는 큰 숫자를 소인수 분해하는 원리를 활용한 ‘RSA 알고리즘’이다. 이를 해독하려면 모든 소인수 조합을 계산해야 해 슈퍼컴퓨터로도 100만년 이상이 걸린다.
하지만 양자컴퓨터는 수퍼컴퓨터보다 연산 속도가 1000만배나 빨라 사실상 모든 암호 체계를 허물 수 있다. 정부가 암호 체계 전환에 속도를 내는 것도 양자 컴퓨터의 가공할만한 능력을 감안한 조치다. 업계는 양자 컴퓨터 관련 기술이 고도화하면서 ‘Q-day(양자 컴퓨터가 기존 암호 체계를 무력화하는 날)’가 점점 다가오고 있다고 본다. 글로벌 차원에서도 대응 움직임이 본격화하고 있다. 미국 국립표준기술연구소(NIST)는 2035년까지 PQC로 전면 전환하는 것을 목표로 관련 표준화와 정책 수립을 추진 중이다.
정부는 2030년까지 PQC 전환 핵심기술 R&D 사업을 추진하며 기술 자립에도 나선다. ‘PQC 자율 전환 및 통합 관리 플랫폼 구축’ ‘초경량 하드웨어용 PQC 최적화’ ‘암호 모듈 구현 적합성 검증’ ‘PQC와 양자암호통신(QKD) 결합 기술 확보’를 중점 과제로 선정했다.
임정규 과기정통부 정보보호네트워크정책관은 “이번 시범 전환을 통해 분야별 적용 사례를 확보하고 2030년까지 PQC 전주기 기술 자립을 완성해 대한민국을 세계 최고 수준의 ‘양자 보안 강국'으로 도약시키겠다”고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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