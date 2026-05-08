검마산 자락 그윽한 풍경화… 마음 가는 대로 발길 닿는 대로

자연을 온전히 느끼기 위해 가는 길은 멀고 험하다. 말로 설명할 수 없는, 그 속에 있어 본 사람들만 아는 뭔가가 거기에 있다. 그래서 사람들은 기꺼이 그 길을 찾아 나선다.
경북 영양군 수비면 죽파리 자작나무숲길도 그중 하나다. 해발 800m 검마산 7부 능선을 따라 펼쳐지는 자작나무숲길은 어느 계절, 어느 날씨에도 그윽한 풍경화 그 자체다. 고도 탓에 늦게 찾아온 봄이 깊어지는 요즘 숲길은 연초록 이파리를 틔운 새하얀 자작나무 12만여 그루로 가득하다. 자작나무숲 면적만 30.6㏊, 축구장 40여개 크기에 달한다. 1993년 처음 심을 당시 고작 30㎝ 남짓하던 묘목은 20m가 넘는 거목으로 자라 하늘을 찌른다. 하늘 높이 쭉쭉 뻗은 새하얀 자작나무 숲은 싱그러운 초록과 어우러져 봄의 절정을 향해 치닫는다. 하얀색의 나무 기둥과 줄기, 초록빛으로 가득한 풍경은 마치 겨울과 여름이 공존하고 있는 듯 신비롭다. 황홀하리만큼 아름다운 자태에 탄성이 끊이질 않는다.
때 묻지 않은 청정 자연을 그대로 간직하고 있는 트레킹 코스로 도보여행 마니아와 가족 단위 여행객들이 즐겨 찾는다. 입장료도 없고 별도의 예약도 필요하지 않다. 그저 찾고 싶을 때 누구나 찾을 수 있는 곳이다.
산책로는 완만한 오르막으로 시작해 숲속을 한 바퀴 도는 원형 코스로 이어진다. 두 개의 코스로 조성됐다. 1코스는 1.49㎞로 완만해 체력이 약해도 쉽게 길을 걸을 수 있다. 2코스는 1.52㎞로 중급자들에게 적합하다. 1·2코스를 모두 돌아보는 데는 2시간30분 정도 걸린다. 진입로 구간에는 영양군에서 전기 자동차 셔틀을 운영하기 때문에 거동이 불편한 여행자들에게도 접근성이 좋다. 전기차는 매주 월요일 휴무이며 주중에는 오전 9시30분부터 오후 3시30분까지 40분 간격으로 운행한다. 토요일과 휴일에는 오전 9시30분부터 오후 3시30분까지 30분 간격이다.
코스와 상관없이 마음 가는 대로, 발길 닿는 대로 걸어도 좋다. 전망대가 설치돼 있고 사진 찍기에 적합한 포인트도 여러 곳이다. 숲길 끝자락에 설치된 전망대에서 내려다보는 풍경은 가히 장관이다. 그냥 걷기만 해도, 말없이 바라보기만 해도 사람을 치유하는 듯하다. 자작나무는 자기 몸을 줄이기 위해 스스로 잔가지를 버린다. 옹이 하나하나가 성장의 흔적이고 숲의 철학이다. 필요 없는 것을 버리고 더 높이 자라기 위한 결단이다. 이 때문에 인간의 삶과도 닮은 점이 많다.
한여름에도 서늘한 기온을 유지하는 숲은 휴양림처럼 특별한 시설이 없어도 방문객들에게 자연 그대로의 쉼을 제공한다. 일상에 지친 사람들은 자작나무숲길을 걷는 것만으로도 행복하다고 말한다. 울산에서 온 곽동환씨 부부는 지난해 가을 처음 이곳에 왔다가 숲에 반해 두 번째로 방문했다. 부부는 “화려한 가을빛과 싱그러운 봄빛 모두 매력적”이라며 “사계절마다 빛깔이 다른 숲길이 마치 산 속에 만들어진 정원 같다”고 했다. 경기 성남에서 온 신병열씨 부부는 “정년퇴직 이후 전국 여행을 하던 중 자작나무숲길에서 마치 외국에 온 듯한 정취를 느꼈다”며 “숲이 잘 보존돼 더 많은 사람이 행복함을 공유했으면 좋겠다”고 말했다.
전기차가 출발하는 탐방로 입구에서 자작나무 숲 입구까지 약 4.7㎞에 이르는 진입로도 매력적이다. 검마산 임도로 연결되는 데다 바로 옆 계곡으로 물까지 흐르고 있어 트레킹 코스로 손색이 없다. 도보로 1시간 남짓 거리지만, 경사가 완만한 편이라 경치를 즐기면서 걸어도 힘들지 않다. 아름드리 금강송 사이로 난 흙길과 나무 사이로 새소리만 들린다. 휴대전화 전원은 잠시 꺼 놔도 좋다. 도시의 소음에서 벗어나 오롯이 자연의 품에 안기고 싶은 이들에게 자작나무숲길은 영원히 잊지 못할 길로 기억될 것 같다.
사계절 형형색색의 매력을 자랑하는 덕분에 2020년 6월 산림청은 영양 자작나무숲을 생태적 가치가 우수하고 숲 여행에 좋은 ‘국유림 명품 숲’ 5곳 중 하나로 선정했다. 영양군청 산림녹지과 곽동엽 산림자원개발팀장은 7일 “주말이면 최대 2000명의 방문객이 찾고 지난해는 약 7만명이 숲길을 다녀갔다”며 “관람객들의 만족도가 높아질수록 숲을 잘 보존하고 더욱 세심하게 관리할 것”이라고 말했다.
탐방로 데크 한조각까지, 주민 손으로 키운 숲
죽파리 이대규 이장
죽파리 이대규 이장
경북 영양군 수비면 죽파리 주민들에게 자작나무숲은 아주 특별하다. 나무 한 그루부터 탐방로 데크 한 조각까지 손 닿지 않는 곳이 없다. 1993년 조림을 시작하면서 마을주민 상당수가 참여해 자작나무 묘목을 직접 심었다. 4.7㎞의 진입로를 수없이 오갔다. 직접 심은 묘목들은 33년이 지난 지금 거대한 숲을 이루면서 연간 약 7만명의 탐방객이 찾는 영양군 최고의 관광지가 됐다.
54가구 97명의 주민에게 자작나무숲은 새로운 에너지 공급원이다. 숲이 울창해지고 관람객이 늘면서 마을에는 새로운 일자리까지 생겨났다. 진입로에서 숲 입구까지 전기차를 운행하고 주차장 등 시설을 관리할 사람이 필요했기 때문이다. 최근엔 식당과 카페까지 문을 열면서 마을은 더 활기찬 모습이다.
이대규(사진) 죽파리 이장은 “자작나무숲이 걷고, 머물고, 느끼고, 쉼을 얻어 가는 특별한 공간으로 기억됐으면 좋겠다”고 말한다.
그는 죽파리에서 자라 도시에서 생활하다 지쳐 2003년 다시 고향에 안착했다. 숲이 세상에 알려지자 3년 전 주민들과 힘을 모아 ‘영양자작나무 영농조합법인’을 만들었다. 숲과 삶의 공동체를 이루고 있는 주민들은 농사도 짓지만 곰취, 참나물, 어수리와 송이 등 임산물을 채취해 온라인 판매도 하고 있다.
주민들은 폐목을 활용한 공예품 생산 등 다양한 아이디어를 구상하고 있다. 자작나무숲길을 걷고, 바라보면서 얻은 시각적·심리적 효과를 일상에서도 조금이나마 이어갈 수 있도록 하기 위해서다.
이 이장은 7일 “관람객들이 더 늘어나면 농가민박이나 숲을 활용해 개발한 상품 판매 등 구체적인 전략을 세워야 할 것으로 보인다”며 “누구나 그저 마음을 비우고 찾아오면 되는 치유의 공간으로 남아 있을 수 있도록 적극 힘쓰겠다”고 말했다.
영양=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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