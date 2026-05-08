검마산 자락 그윽한 풍경화… 마음 가는 대로 발길 닿는 대로

[거기, 그 길]



경북 영양군 ‘자작나무숲길’

봄기운이 짙어진 지난 4월 28일 경북 영양군 수비면 죽파리 자작나무숲길이 연초록 잎을 두른 채 하얗게 뻗은 자작나무 사이로 보인다. 영양=최현규 기자

탐방로 데크 한조각까지, 주민 손으로 키운 숲

죽파리 이대규 이장

