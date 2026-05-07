‘단종 오빠’ 박지훈, 이등병으로 유쾌한 연기 변신
드라마 ‘취사병 전설이 되다’ 주연
“계속 사랑받을 수는 없다고 생각합니다. 주어진 매 순간에 최선을 다하는 게 저의 본분이라 여기고 있습니다.”
관객 1680만명을 동원한 영화 ‘왕과 사는 남자’로 단종 열풍을 일으킨 배우 박지훈(사진)은 담담하게 소감을 이야기했다. 차기작으로 돌아온 그는 부담감을 느끼지 않느냐는 물음에 “원래 부담 갖는 성격이 아니다. 작품 안에서 어떤 걸 표현하고 어떤 에너지를 나눌지를 고민할 뿐”이라고 답했다.
박지훈은 오는 11일 tvN과 티빙에서 공개되는 드라마 ‘취사병 전설이 되다’에서 이등병으로 변신한다. 동명의 인기 웹툰이 원작인 작품으로, 갓 전입한 이등병 강성재(박지훈)가 남다른 요리 실력으로 부대원들의 입맛을 사로잡는 ‘전설의 취사병’으로 성장하는 과정을 그린다.
박지훈은 6일 제작발표회에서 “촬영 전부터 요리 연습을 열심히 했다. 능숙해진 칼질이 연기에 잘 묻어났다”며 흡족해했다. 게임처럼 퀘스트를 수행해 요리 레벨을 올리는 판타지 설정의 작품이어서 유쾌함이 돋보인다. 그는 “웃기면서도 귀여운 저의 모습을 보실 수 있다”고 귀띔했다.
배우 윤경호, 한동희, 이홍내, 이상이 등이 부대원으로 함께했다. 박지훈은 “촬영 내내 웃었다. 함께 아이디어를 고민하고 새로운 걸 만들어가는 과정이 행복했다”고 전했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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