혼수 고민 끝!… 예비부부 사로잡은 LG전자 ‘D5’

개장 1년도 안돼 ‘필수 코스’ 인증

2주마다 특강… 커뮤니티도 인기

지난해 8월 문을 연 D5 1층 고객맞이 공간에 LG전자의 유기발광다이오드(OLED) 기술로 구현된 예술 작품이 전시돼 있다. 최현규 기자

LG전자 플래그십 매장 ‘D5’가 예비·신혼부부 사이에서 새로운 ‘혼수 성지’로 주목받고 있다. 서울 강남구 청담동 웨딩 거리 인근에 위치해 결혼을 앞둔 연인이라면 혼수 가전 구매에 앞서 한 번쯤 방문하는 필수 코스로 자리 잡는 모습이다.



D5는 지난해 8월 문을 열었다. 기존 LG전자 베스트샵 강남 본점을 전면 리뉴얼해 지상 5층 규모로 조성했다. D5는 ‘다섯 번째 차원(Dimension5)’이라는 뜻으로 고객에게 단순한 가전 전시장을 넘어 기술과 예술을 아우르는 새로운 차원의 브랜드 경험을 제공하겠다는 의미를 담았다.



개장 1년도 채 되지 않았지만 결혼 준비 커뮤니티를 중심으로 입소문을 타면서 혼수 가전 특화 매장으로 자리매김했다. 대표 웨딩 정보 공유 카페인 ‘메이크마이웨딩’ ‘다이렉트결혼준비’ 등에서도 매장 방문 및 구매 후기가 활발히 공유되는 중이다. 다이렉트결혼준비에는 지난달에만 150여건의 구매 후기글이 올라왔다. 상당수 이용자들은 “D5에서 복잡한 혼수 가전 (마련을) 졸업했다”고 전했다.



매장은 체험형 공간으로 구성된 것이 특징이다. 실제 신혼집 공간 같은 쇼룸을 만들어 방문객들에게 새로운 경험을 제공한다. 2층에는 TV 노트북 모니터 등 디스플레이 제품, 3층에는 냉장고 세탁기 공기청정기 등 주요 가전 체험 공간을 마련했다. 4층은 ‘시그니처 키친 스위트’ ‘오브제컬렉션’ 쇼룸으로 꾸며졌다.



D5는 결혼을 준비하는 이들의 ‘소통의 장’으로도 기능한다. 2주마다 예비·신혼부부를 대상으로 오프라인 웨딩 커뮤니티를 운영한다. 전문 강사진을 초청해 ‘셀프 결혼 준비 비법’ ‘신혼집 꾸미기 노하우’ ‘신혼 재테크 스터디’ 등 다양한 프로그램을 진행하는데, 모임당 20명 안팎이 참여한다.







GoodNews paper ⓒ LG전자 플래그십 매장 ‘D5’가 예비·신혼부부 사이에서 새로운 ‘혼수 성지’로 주목받고 있다. 서울 강남구 청담동 웨딩 거리 인근에 위치해 결혼을 앞둔 연인이라면 혼수 가전 구매에 앞서 한 번쯤 방문하는 필수 코스로 자리 잡는 모습이다.D5는 지난해 8월 문을 열었다. 기존 LG전자 베스트샵 강남 본점을 전면 리뉴얼해 지상 5층 규모로 조성했다. D5는 ‘다섯 번째 차원(Dimension5)’이라는 뜻으로 고객에게 단순한 가전 전시장을 넘어 기술과 예술을 아우르는 새로운 차원의 브랜드 경험을 제공하겠다는 의미를 담았다.개장 1년도 채 되지 않았지만 결혼 준비 커뮤니티를 중심으로 입소문을 타면서 혼수 가전 특화 매장으로 자리매김했다. 대표 웨딩 정보 공유 카페인 ‘메이크마이웨딩’ ‘다이렉트결혼준비’ 등에서도 매장 방문 및 구매 후기가 활발히 공유되는 중이다. 다이렉트결혼준비에는 지난달에만 150여건의 구매 후기글이 올라왔다. 상당수 이용자들은 “D5에서 복잡한 혼수 가전 (마련을) 졸업했다”고 전했다.매장은 체험형 공간으로 구성된 것이 특징이다. 실제 신혼집 공간 같은 쇼룸을 만들어 방문객들에게 새로운 경험을 제공한다. 2층에는 TV 노트북 모니터 등 디스플레이 제품, 3층에는 냉장고 세탁기 공기청정기 등 주요 가전 체험 공간을 마련했다. 4층은 ‘시그니처 키친 스위트’ ‘오브제컬렉션’ 쇼룸으로 꾸며졌다.D5는 결혼을 준비하는 이들의 ‘소통의 장’으로도 기능한다. 2주마다 예비·신혼부부를 대상으로 오프라인 웨딩 커뮤니티를 운영한다. 전문 강사진을 초청해 ‘셀프 결혼 준비 비법’ ‘신혼집 꾸미기 노하우’ ‘신혼 재테크 스터디’ 등 다양한 프로그램을 진행하는데, 모임당 20명 안팎이 참여한다.양윤선 기자 sun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지