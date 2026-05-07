국내 500대 기업 35곳 물갈이… SK하이닉스 ‘톱5’ 첫 진입
AI·방산 열풍에 5∼10위권 재편
매출 4300조 돌파… 한화 7위로
지난해 국내 매출 상위 500대 기업 중 35곳이 새 얼굴로 교체됐다. 인공지능(AI) 반도체 열풍 속에 삼성전자가 부동의 1위 자리를 지켰고 SK하이닉스는 ‘톱5’에 새롭게 진입했다.
기업데이터연구소 CEO스코어는 지난해 매출액 기준 국내 500대 기업을 선정한 결과 전체 기업 중 35곳이 교체된 것으로 나타났다고 6일 밝혔다.
한화호텔앤드리조트 소노인터내셔널 두산 에이피알 포르쉐코리아 HD한국조선해양 등이 신규 진입했고, 호반건설 신세계푸드 진에어 등은 500대 기업 명단에서 빠졌다. SK엔무브 HD현대미포 HD현대인프라코어 3곳은 합병으로 제외됐다.
500대 기업 매출 규모는 총 4305조3610억원으로 전년 대비 4.7% 증가한 것으로 집계됐다. 500대 기업 진입 문턱도 높아졌다. 매출 하한선은 1조4026억원으로, 전년보다 733억원 늘었다.
매출 1위는 333조원을 기록한 삼성전자가 차지했다. 이어 현대차그룹 가족인 현대차와 기아가 각각 2위와 3위에 올랐다. 4위는 한국전력공사다. 1~4위는 전년과 변동이 없었지만, 5~10위는 재편됐다. 매출 7위였던 하이닉스는 고대역폭 메모리(HBM) 수요 급증 등으로 97조1467억원의 매출을 기록하며 5위에 이름을 올렸다. 한화는 대규모 글로벌 방산 수주에 힘입어 3계단 올라선 7위를 기록했다. SK온은 60위에서 9위로 급등했다. SK엔텀과 SK엔무브를 합병하면서 몸집을 불린 결과다.
순위가 가장 많이 오른 곳은 SK이노베이션으로 356위에서 166위로 상승했다. 삼성금거래소 SM상선 KCH에너지 가온전선도 100계단 이상 올랐다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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