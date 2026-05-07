‘빨강머리 앤’ 담은 팀홀튼… 카페 프랜차이즈 IP 경쟁 뜨겁다

인기 캐릭터 앞세워 메뉴 차별화

맛보다 서사 고르는 흐름 반영

팀홀튼 매장에 설치된 빨강머리 앤 관련 조형물. 팀홀튼은 주요 매장에 빨강머리 앤의 주방을 연상케 하는 인테리어로 고객들을 끌어들이고 있다. 팀홀튼 제공

카페 프랜차이즈들의 지식재산권(IP) 활용 능력이 점차 고도화되고 있다. IP 선정부터 심혈을 기울이고 메뉴와 굿즈, 공간 설계까지 3박자를 맞춘 이벤트들이 늘고 있다.



6일 업계에 따르면 카페 프랜차이즈 팀홀튼이 선택한 IP는 애니메이션 ‘빨강머리 앤’이었다. 일본에서 제작된 이 애니메이션과 원작 소설의 서사는 캐나다를 무대로 펼쳐진다. 캐나다에서 시작된 팀홀튼은 이 점에서 착안해 작품 속 장면을 메뉴와 공간에 반영해 도넛·베이커리·음료 9종을 출시했다.



이런 계산은 공간에도 녹아있다. 팀홀튼은 선릉역점과 강남역대륭타워점 등 주요 매장에 앤의 주방을 연상시키는 연출을 통해 빨강머리 앤의 따듯한 분위기를 경험할 수 있도록 연출해 정서적인 몰입감을 높였다. 팀홀튼 관계자는 “소설 속 한 장면에 들어와 있는 듯한 경험을 할 수 있도록 해 소비자들의 호응을 얻고 있다”고 밝혔다.



빨강머리 앤을 택한 건 카페 주 소비층이기도 한 젊은층의 ‘텍스트힙’ 성향도 염두에 뒀기 때문이다. 팀홀튼 관계자는 “맛이나 비주얼보다 메뉴에 담긴 이야기를 먼저 살펴보는 고객이 많다”며 “작품 속 앤이 평범한 순간을 자신만의 이야기로 바꿔내듯, 고객들도 음료를 받는 순간보다 메뉴를 고르는 과정 자체를 하나의 서사로 즐기고 있다”고 설명했다.



IP를 활용한 굿즈, 이벤트 등은 카페 프렌차이즈의 식음료 품질이 상향평준화되면서 자연스럽게 나타난 현상이다. 하지만 점차 많은 프랜차이즈들이 IP 이벤트에 뛰어들어 차별화가 어려워지다보니 이벤트 설계에 심혈을 기울이는 모습이다.







이디야커피는 지난달 2차 입네트로 포켓몬스터 랜덤 피규어 마그넷 피크닉 매트를 출시했다. 랜덤 피규어 마그넷은 피카츄, 팽도리, 고라파덕 등 인기 포켓몬 8종으로 구성했다. 가방이나 소지품에 키링처럼 걸 수 있고, 자석 기능을 활용해 다양한 곳에 부착할 수 있어 실용성을 높였다. 이벤트 출시 시점이 봄철 나들이가 늘어날 때라는 것에 착안해 실용성과 휴대성을 고려했다.



영화계의 모객 마케팅과 보조를 맞춰 이벤트 효과를 강화하기도 한다. 더벤티는 닌텐도와 일루미네이션의 공동 제작 영화 ‘슈퍼마리오 갤럭시’와 협업한 메뉴와 굿즈를 선보였다. 특히 슈퍼마리오 대표 캐릭터인 마리오와 루이지, 요시 등을 활용한 ‘키캡’ 굿즈가 사랑받았다. 더 벤티는 영화의 대표 색상인 레드와 옐로우에서 착안해 수박과 망고의 상큼한 맛을 담은 수박주스와 수박파인스무디, 망고주스, 망고요거라떼 등도 출시했다. 디저트 메뉴로는 말차 머핀, 딸기 머핀 등 2종을 선보였다.



이택현 기자



GoodNews paper ⓒ 카페 프랜차이즈들의 지식재산권(IP) 활용 능력이 점차 고도화되고 있다. IP 선정부터 심혈을 기울이고 메뉴와 굿즈, 공간 설계까지 3박자를 맞춘 이벤트들이 늘고 있다.6일 업계에 따르면 카페 프랜차이즈 팀홀튼이 선택한 IP는 애니메이션 ‘빨강머리 앤’이었다. 일본에서 제작된 이 애니메이션과 원작 소설의 서사는 캐나다를 무대로 펼쳐진다. 캐나다에서 시작된 팀홀튼은 이 점에서 착안해 작품 속 장면을 메뉴와 공간에 반영해 도넛·베이커리·음료 9종을 출시했다.이런 계산은 공간에도 녹아있다. 팀홀튼은 선릉역점과 강남역대륭타워점 등 주요 매장에 앤의 주방을 연상시키는 연출을 통해 빨강머리 앤의 따듯한 분위기를 경험할 수 있도록 연출해 정서적인 몰입감을 높였다. 팀홀튼 관계자는 “소설 속 한 장면에 들어와 있는 듯한 경험을 할 수 있도록 해 소비자들의 호응을 얻고 있다”고 밝혔다.빨강머리 앤을 택한 건 카페 주 소비층이기도 한 젊은층의 ‘텍스트힙’ 성향도 염두에 뒀기 때문이다. 팀홀튼 관계자는 “맛이나 비주얼보다 메뉴에 담긴 이야기를 먼저 살펴보는 고객이 많다”며 “작품 속 앤이 평범한 순간을 자신만의 이야기로 바꿔내듯, 고객들도 음료를 받는 순간보다 메뉴를 고르는 과정 자체를 하나의 서사로 즐기고 있다”고 설명했다.IP를 활용한 굿즈, 이벤트 등은 카페 프렌차이즈의 식음료 품질이 상향평준화되면서 자연스럽게 나타난 현상이다. 하지만 점차 많은 프랜차이즈들이 IP 이벤트에 뛰어들어 차별화가 어려워지다보니 이벤트 설계에 심혈을 기울이는 모습이다.성공이 검증된 거대 IP를 적극적으로 활용하는 것도 소비자를 공략하기 위한 방법이다. 올해는 가정의 달인 5월 전후로, 출시 30주년을 맞은 포켓몬스터 관련 이벤트가 경쟁적으로 진행됐다. 그 중에서도 이디야커피가 지난 3월부터 두 차례에 걸쳐 진행한 이벤트는 특히 성공적이었다. 지난 3월 출시한 포켓몬 1차 굿즈 중 인형 키링 2종은 출시 첫날에만 1만 개 이상 판매되기도 했다.이디야커피는 지난달 2차 입네트로 포켓몬스터 랜덤 피규어 마그넷 피크닉 매트를 출시했다. 랜덤 피규어 마그넷은 피카츄, 팽도리, 고라파덕 등 인기 포켓몬 8종으로 구성했다. 가방이나 소지품에 키링처럼 걸 수 있고, 자석 기능을 활용해 다양한 곳에 부착할 수 있어 실용성을 높였다. 이벤트 출시 시점이 봄철 나들이가 늘어날 때라는 것에 착안해 실용성과 휴대성을 고려했다.영화계의 모객 마케팅과 보조를 맞춰 이벤트 효과를 강화하기도 한다. 더벤티는 닌텐도와 일루미네이션의 공동 제작 영화 ‘슈퍼마리오 갤럭시’와 협업한 메뉴와 굿즈를 선보였다. 특히 슈퍼마리오 대표 캐릭터인 마리오와 루이지, 요시 등을 활용한 ‘키캡’ 굿즈가 사랑받았다. 더 벤티는 영화의 대표 색상인 레드와 옐로우에서 착안해 수박과 망고의 상큼한 맛을 담은 수박주스와 수박파인스무디, 망고주스, 망고요거라떼 등도 출시했다. 디저트 메뉴로는 말차 머핀, 딸기 머핀 등 2종을 선보였다.이택현 기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지