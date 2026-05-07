주한미군 부사령관에 데이비드 슈메이커 지명
미국 국방부가 데이비드 슈메이커(사진) 공군 소장을 중장으로 진급시켜 주한미군 부사령관에 지명했다.
피트 헤그세스 미국 국방장관은 5일(현지시간) “도널드 트럼프 대통령이 주요 지휘관을 지명했다”며 슈메이커를 포함한 장성급 인선을 발표했다. 슈메이커는 주한미군 부사령관과 유엔사령부·한미연합사령부 공군 구성군사령관, 경기도 오산기지의 미 7공군사령관을 겸직하게 된다. 그는 현재 카타르 알우데이드 공군기지에서 미 중부사령부 예하 제9공군 및 연합공군구성군사령부 부사령관을 맡고 있다.
1994년 미 공군사관학교를 졸업한 슈메이커는 과거 한국에서 근무한 경력도 있다. 전북 군산 공군기지에서 2005~2006년 제8작전전대 표준화·평가책임자, 2010~2011년 제35전투비행대대 작전책임자, 2017~2018년 제8전투비행단장을 지냈다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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