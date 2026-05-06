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[포토] 또 다시 오르는 기름값

입력:2026-05-06 00:03
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이란이 아랍에미리트(UAE)의 주요 에너지 시설을 공격하는 등 중동 지역 군사적 긴장이 고조되면서 국제 유가가 또 다시 오르고 있다. 5일 서울 시내 한 주유소에 유가 정보가 표시돼 있다. 연합뉴스

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