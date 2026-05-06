시사 전체기사 [포토] 또 다시 오르는 기름값 입력:2026-05-06 00:03 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 이란이 아랍에미리트(UAE)의 주요 에너지 시설을 공격하는 등 중동 지역 군사적 긴장이 고조되면서 국제 유가가 또 다시 오르고 있다. 5일 서울 시내 한 주유소에 유가 정보가 표시돼 있다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “공무원은 ‘따까리’”…탄핵 때 미국 간 김문수, 공직사회 모욕 논란 심화 2 “소풍가게 해주세요” 어린이에 李대통령 ‘영상 답장’ 3 대구 초박빙에 박근혜 등판… 추경호에 “온 힘 다해야” 4 [속보] 청와대, ‘호르무즈 작전 동참’ 트럼프 제안 검토 5 트럼프 “韓 작전 합류를”… 靑 “검토” 해당분야별 기사 더보기 1 갈라지는 삼성전자 노조… 제3노조, 5월 총파업 대열 이탈 2 ‘호르무즈 봉쇄’가 부른 조선업 호황… K조선에도 물 들어왔다 3 금투세 폐지 지지했던 李대통령… 코스피 불장에 다시 솔솔 4 한국형 록히드마틴에 한걸음 더… 한화, KAI 경영참여 공식화 5 방한 외국인이 가장 많이 시킨 음식은… 반반피자·로제 메뉴·뿌링클 콤보 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 전례 없는 ‘공소유지 변호사’… 조작기소 특검법 곳곳 독소조항 2 ‘라면국물’로 붉게 물든 관악산 정상…과천시 긴급 정화 나서 3 광주서 길 가던 고등학생 살해…20대 남성 용의자 검거 4 2차 특검, 한동훈 출국금지… 韓 “무리수… 할 테면 해 보라” 5 일면식 없는 20대 흉기난동에… 여고생 숨지고 남학생 중상 해당분야별 기사 더보기 1 전쟁에 일상 무너진 이란, 탈출구로 떠오른 카페 2 “이 사랑은 진짜” 챗GPT와 결혼한 41세 여성… ‘AI 연애’ 확산[이세계도쿄] 3 백악관 만찬 총격 열흘도 안 돼…워싱턴기념탑 인근에서 또 총격사건 4 외톨이 20대 암환자의 특별 주문에 동네 배달기사 총출동 5 이번엔 백악관 부근서 총격전… 백악관 일시 폐쇄 해당분야별 기사 더보기 1 블랙핑크·에스파 그리고 헌트릭스…‘멧 갈라’ 빛낸 K팝 스타들 2 “더 도전해보겠다”는 고우석에 염경엽 감독 “존중한다” 3 사상 첫 5·6위 챔프전…‘슈퍼팀’ KCC 먼저 웃었다 해당분야별 기사 더보기 1 “반지가 생명줄이네”… 어르신 응급상황 도우미 ‘스마트 반지’ 2 연극 경험, 긴 그리움으로… 무대의상 만드는 ‘한복계 샤넬’ 3 40년간 단종에 매달렸다… ‘왕사남’ 여운, 전시장으로 4 신고전주의 역사화 상징 ‘호라티우스 형제의 맹세’ 서울 상륙 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 연대 거부하고 ‘밥그릇’ 투쟁… 극단적 실리주의 노조의 등장 2차 특검, 한동훈 출국금지… 韓 “무리수… 할 테면 해 보라” 전쟁에 일상 무너진 이란, 탈출구로 떠오른 카페 “단톡방서 영상 보고 만나요”… ‘알고 시작하는’ Z세대 소개팅법 일면식 없는 20대 흉기난동에… 여고생 숨지고 남학생 중상 中폭죽공장 폭발로 최소 26명 사망… 회사 책임자 구금 훈련시키다 물리자 푸들 턱 14분 누른 애견유치원장 ‘벌금형’ AI ‘남친’과 결혼 결심… 日 6명 중 1명 “AI에 사랑 느꼈다”[이세계도쿄] 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요