트럼프 권력 감시 언론보도, 올해 퓰리처상 휩쓸었다
미국 언론계 최고 권위상인 퓰리처상이 올해 트럼프 행정부의 난맥상을 파헤친 보도들에 대거 돌아갔다.
퓰리처상 선정위원회는 4일(현지시간) 제110회 퓰리처상 공공서비스 부문 수상자로 트럼프 행정부의 연방기관 개편 실태를 심층 보도한 워싱턴포스트(WP)를 선정했다고 밝혔다. WP는 트럼프 행정부의 연방기관 개편 과정에서 발생한 대규모 인력 감축 등 관련 영향을 치밀하게 추적했다. 공공서비스 부문은 퓰리처상 중에서도 가장 높은 권위를 인정받는 상이다.
탐사보도 부문에선 도널드 트럼프 대통령 가족·측근들의 가상화폐 사업 등에서 이해충돌 가능성을 집중 보도한 뉴욕타임스(NYT) 취재팀이 수상자로 선정됐다. NYT는 특종사진 부문과 논평 부문도 수상했다. 로이터통신은 트럼프 대통령이 연방 권한과 지지층을 활용해 정적에게 보복하고 행정권을 확대해온 과정을 상세히 보도한 기사로 국내보도상을, 메타(Meta)가 사기 광고 수익에 의존해 유해 인공지능(AI) 투자 자금을 마련해왔다는 보도로 심층보도상을 받았다.
국제보도상은 미국 실리콘밸리에서 개발되고 중국에서 고도화된 감시 기술이 세계 각국 정부의 대규모 감시 체계에 활용되는 실태를 추적한 AP통신에 돌아갔다. 지역보도상은 시카고 이민세관단속국(ICE)의 대규모 단속을 기록한 시카고트리뷴 등이 공동 수상했다.
마저리 밀러 퓰리처상 사무국장은 “우리는 시민적 담론을 지지하고 검열에 반대한다”며 “불행히도 백악관과 국방부에 대한 언론의 접근이 제한되고, 미국 대통령이 다수의 인쇄·방송 매체를 상대로 수십억 달러 규모의 명예훼손 소송을 제기한 현 상황에서, 이 원칙은 다시금 강조될 필요가 있다”고 말했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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