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[포토] 어린이날 북적이는 서울역

입력:2026-05-05 21:12
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시민들이 어린이날인 5일 서울역에서 줄을 지어 이동하고 있다. 노동절이 법정 공휴일로 지정되면서 시민들은 하루만 휴가를 내면 닷새를 쉴 수 있었다.

윤웅 기자

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