시사 전체기사 [포토] 어린이날 북적이는 서울역 입력:2026-05-05 21:12 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 시민들이 어린이날인 5일 서울역에서 줄을 지어 이동하고 있다. 노동절이 법정 공휴일로 지정되면서 시민들은 하루만 휴가를 내면 닷새를 쉴 수 있었다.윤웅 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 청와대, ‘호르무즈 작전 동참’ 트럼프 제안 검토 2 “소풍가게 해주세요” 어린이에 李대통령 ‘영상 답장’ 3 “공무원은 ‘따까리’”…탄핵 때 미국 간 김문수, 공직사회 모욕 논란 심화 4 대구 초박빙에 박근혜 등판… 추경호에 “온 힘 다해야” 5 “15억 이하 집값 상승 걱정 상황 아냐… 주택 6만호 반드시 예고한 대로 공급” 해당분야별 기사 더보기 1 어버이날 최고 선물은 현금…평균 용돈 9만8000원 2 “1인당 6억, 반도체만 챙겨주냐”… 삼전 노조 탈퇴 러시 3 갈라지는 삼성전자 노조… 제3노조, 5월 총파업 대열 이탈 4 소득은 확 늘었는데… 꽉 닫힌 지갑, 내수 회복 경고등 5 삼전 동행노조, 공동투쟁 이탈 “의견 반영 안돼” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘라면국물’로 붉게 물든 관악산 정상…과천시 긴급 정화 나서 2 광주서 길 가던 고등학생 살해…20대 남성 용의자 검거 3 광주 도심서 10대 2명 흉기 피습, 여고생 1명 사망…용의자 추적 중 4 새벽시간 대전 도심서 폭력조직원 추정 5명 난투극 5 어린이날 앞두고 2살 아이 ‘묻지마 폭행’ 60대 입건 해당분야별 기사 더보기 1 “이 사랑은 진짜” 챗GPT와 결혼한 41세 여성… ‘AI 연애’ 확산[이세계도쿄] 2 외톨이 20대 암환자의 특별 주문에 동네 배달기사 총출동 3 트럼프 ‘호르무즈 청구서’ 다시 받은 한국 “이제는 작전 참여할 때” 4 대서양 크루즈선 한타바이러스 감염… 3명 사망·3명 치료 5 [속보] 트럼프 “이란, 韓화물선 등 공격…韓, 작전 합류할 때 됐다” 해당분야별 기사 더보기 1 블랙핑크·에스파 그리고 헌트릭스…‘멧 갈라’ 빛낸 K팝 스타들 2 공은 누가 던져유…‘마운드 초토화’ 독수리 수난시대 3 24시간 늑장 2벌타로 연장 무산된 허인회…“이해할 수 없는 판정 매우 억울하다” 4 비상계엄 다큐 ‘서울의 밤’ 우디네극동영화제 관객상 등 3관왕 5 입 가려 싸우면 퇴장… 달라진 월드컵 규정 해당분야별 기사 더보기 1 알레르기일까 눈병일까… 봄 불청객 결막염 감별법 2 “반지가 생명줄이네”… 어르신 응급상황 도우미 ‘스마트 반지’ 3 ‘흑인 비하’ 티셔츠 입고 공연한 GD…소속사 사과 4 “엄마는 연쇄 성폭행범 아들을 끝까지 사랑할 수 있을까요?” 5 ‘주스 아저씨’ 배우 박동빈, 개업 앞둔 식당서 숨진채 발견 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “단톡방서 영상 보고 만나요”… ‘알고 시작하는’ Z세대 소개팅법 [단독] 전례 없는 ‘공소유지 변호사’… 조작기소 특검법 곳곳 독소조항 일면식 없는 20대 흉기난동에… 여고생 숨지고 남학생 중상 트럼프 “韓 작전 합류를”… 靑 “검토” 결혼정보업체에 ‘결혼 성공’ 안 알린 회원…법원 “사례금 3배 위약금” “이 사랑은 진짜” 챗GPT와 결혼한 41세 여성… ‘AI 연애’ 확산[이세계도쿄] ‘라면국물’로 붉게 물든 관악산 정상…과천시 긴급 정화 나서 “소풍가게 해주세요” 어린이에 李대통령 ‘영상 답장’ 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요