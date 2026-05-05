시사 전체기사 [포토] 어린이와 하이파이브 입력:2026-05-05 18:55 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 5일 어린이날을 맞아 서울 광진구 어린이대공원을 찾은 아이와 하이파이브를 하며 인사하고 있다.연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “소풍가게 해주세요” 어린이에 李대통령 ‘영상 답장’ 2 “공무원은 ‘따까리’”…탄핵 때 미국 간 김문수, 공직사회 모욕 논란 심화 3 [속보] 청와대, ‘호르무즈 작전 동참’ 트럼프 제안 검토 4 “15억 이하 집값 상승 걱정 상황 아냐… 주택 6만호 반드시 예고한 대로 공급” 5 대구 초박빙에 박근혜 등판… 추경호에 “온 힘 다해야” 해당분야별 기사 더보기 1 어버이날 최고 선물은 현금…평균 용돈 9만8000원 2 “1인당 6억, 반도체만 챙겨주냐”… 삼전 노조 탈퇴 러시 3 갈라지는 삼성전자 노조… 제3노조, 5월 총파업 대열 이탈 4 소득은 확 늘었는데… 꽉 닫힌 지갑, 내수 회복 경고등 5 삼전 동행노조, 공동투쟁 이탈 “의견 반영 안돼” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘라면국물’로 붉게 물든 관악산 정상…과천시 긴급 정화 나서 2 광주서 길 가던 고등학생 살해…20대 남성 용의자 검거 3 광주 도심서 10대 2명 흉기 피습, 여고생 1명 사망…용의자 추적 중 4 새벽시간 대전 도심서 폭력조직원 추정 5명 난투극 5 어린이날 앞두고 2살 아이 ‘묻지마 폭행’ 60대 입건 해당분야별 기사 더보기 1 “이 사랑은 진짜” 챗GPT와 결혼한 41세 여성… ‘AI 연애’ 확산[이세계도쿄] 2 외톨이 20대 암환자의 특별 주문에 동네 배달기사 총출동 3 트럼프 ‘호르무즈 청구서’ 다시 받은 한국 “이제는 작전 참여할 때” 4 대서양 크루즈선 한타바이러스 감염… 3명 사망·3명 치료 5 [속보] 트럼프 “이란, 韓화물선 등 공격…韓, 작전 합류할 때 됐다” 해당분야별 기사 더보기 1 공은 누가 던져유…‘마운드 초토화’ 독수리 수난시대 2 블랙핑크·에스파 그리고 헌트릭스…‘멧 갈라’ 빛낸 K팝 스타들 3 24시간 늑장 2벌타로 연장 무산된 허인회…“이해할 수 없는 판정 매우 억울하다” 4 비상계엄 다큐 ‘서울의 밤’ 우디네극동영화제 관객상 등 3관왕 5 입 가려 싸우면 퇴장… 달라진 월드컵 규정 해당분야별 기사 더보기 1 알레르기일까 눈병일까… 봄 불청객 결막염 감별법 2 “반지가 생명줄이네”… 어르신 응급상황 도우미 ‘스마트 반지’ 3 ‘흑인 비하’ 티셔츠 입고 공연한 GD…소속사 사과 4 “엄마는 연쇄 성폭행범 아들을 끝까지 사랑할 수 있을까요?” 5 ‘주스 아저씨’ 배우 박동빈, 개업 앞둔 식당서 숨진채 발견 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 전쟁에 일상 무너진 이란, 탈출구로 떠오른 카페 “단톡방서 영상 보고 만나요”… ‘알고 시작하는’ Z세대 소개팅법 “이 사랑은 진짜” 챗GPT와 결혼한 41세 여성… ‘AI 연애’ 확산[이세계도쿄] 일면식 없는 20대 흉기난동에… 여고생 숨지고 남학생 중상 이 대통령 “어린이, 존엄과 인격 지닌 한 사람으로 존중” 어린이날 앞두고 2살 아이 ‘묻지마 폭행’ 60대 입건 “공무원은 ‘따까리’”…탄핵 때 미국 간 김문수, 공직사회 모욕 논란 심화 ‘클럽 마약’ 제주 해안서 21차례 발견… 단서 없어 수사 난항 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요