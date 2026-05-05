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[포토] 어린이와 하이파이브

입력:2026-05-05 18:55
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정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 5일 어린이날을 맞아 서울 광진구 어린이대공원을 찾은 아이와 하이파이브를 하며 인사하고 있다.

연합뉴스

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